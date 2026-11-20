Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni maaş düzenlemesinde sona yaklaşılıyor. Emekli aylıklarına yapılması planlanan artışta yalnızca enflasyon oranının değil, çalışma hayatı boyunca ödenen prim gün sayısının ve emeklilik yaşının da dikkate alınması bekleniyor. Yeni modelle birlikte uzun süre çalışıp daha fazla prim ödeyen emeklilere daha yüksek artış yapılması gündemde.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, yeni zam modelinin mevcut enflasyon artışının üzerinde bir iyileştirme sağlayabileceğini belirterek, "Yeni model emekli maaşlarını arttıracak. Enflasyon artışının üzerinde bir artış getirecek. Onu göreceğiz" dedi.

65 YAŞ ÜZERİNE POZİTİF AYRIMCILIK GÜNDEMDE

Düzenlemenin yaş kriterine ilişkin ayrıntıları henüz netleşmezken, şu ana kadar öne çıkan tek başlık 65 yaş ve üzerindeki emeklilere pozitif ayrımcılık yapılması oldu. Diğer yaş grupları için uygulanacak kademelerin ise henüz kesinleşmediği belirtiliyor.

Prim gün sayısına göre yapılması beklenen iyileştirmelerde de farklı basamakların oluşturulması üzerinde duruluyor. Faruk Erdem, olası sistemi değerlendirirken, "Düşük günlere daha az, yüksek günlere daha çok şeklinde bir kademeli seyyanen artış gelebilir" ifadelerini kullandı.

6 FARKLI PRİM KADEMESİ MASADA

Atv Habere konuşan Faruk Erdem'in aktardığı değerlendirmelere göre, kulislerde öne çıkan modelde prim gün sayısı zam oranını belirleyen temel unsurlardan biri olacak. Masadaki formülde 1800 günden başlayarak 9 bin günün üzerine uzanan 6 ayrı prim aralığı bulunuyor. Böylece emeklilerin çalışma süreleri ve ödedikleri primler doğrultusunda farklı tutarlarda seyyanen artış yapılması gündeme gelebilecek.

Erdem, olası zam tutarlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"En düşük 5.000 Lira bir seyyanen zam. Sonra prim gününe göre 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 gibi seyyanen artışlar yapılabilir."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 41 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Yeni zam modelinin emekli aylıklarına nasıl yansıyacağına ilişkin hesaplamalarda mevcut 23 bin 552 liralık en düşük emekli maaşı baz alınıyor. Altı aylık enflasyon beklentisi doğrultusunda yüzde 10,5 oranında artış yapılması halinde bu tutarın 26 bin 24 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Enflasyon artışının yanı sıra seyyanen zam uygulanması durumunda ise maaşlarda daha yüksek seviyeler gündeme gelebilecek. Faruk Erdem, olası taban maaş seviyesine ilişkin, "Bunun üzerine seyyanen bir artış işte 5.000 Lira, 10.000 Lira gibi dolayısıyla 30.000 - 35.000 bandında bir taban maaş gelecek gibi görünüyor. Yani bu alternatifler uygulanırsa" dedi.

23 bin 552 liralık mevcut en düşük emekli aylığı üzerinden yapılan hesaplamalarda, yüzde 10,5'lik enflasyon artışına eklenecek seyyanen zam tutarına göre oluşabilecek maaşlar şöyle:

- Sadece yüzde 10,5 zam: 26 bin 24 TL

- 5 bin TL seyyanen zamla: 31 bin 24 TL

10 bin TL seyyanen zamla: 36 bin 24 TL

36 bin 24 TL 15 bin TL seyyanen zamla: 41 bin 24 TL

Düzenlemeye ilişkin çalışmanın aralık ayı içerisinde TBMM'ye sunulması ve yıl sona ermeden yasalaştırılması planlanıyor. Takvimin öngörüldüğü şekilde ilerlemesi halinde emekliler, yeni düzenleme kapsamında hesaplanacak zamlı maaşlarını ocak ayından itibaren almaya başlayabilecek.