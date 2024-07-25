Konut kredisi çekmek isteyen şaştı kaldı! Bankalardan bir ücret kesintisi daha: İşte ödenen miktar

Konut satın almak isteyen vatandaşlar kredi kullanmak için bankaların kapısını çalarken yapılan bir kesinti daha tepkilere yol açtı. En uygun faizli krediyi arayan vatandaşları bankalarda bu kez EFT ücreti kesintisi karşıladı. Yeni kesintiyi duyanlar şaştı kaldı.

Konut kredisi başvurularında hayat sigortası, ekspertiz ücreti, DASK ve damga vergisi gibi zorunlu masrafları tahsil eden bankalar, EFT ücreti altında başvuru sahibinden ücret kesintisi yaptığı anlaşıldı. Birçok vatandaş konuyla ilgili sosyal medya ve şikayet sitelerinde duruma tepki gösterdi.

Bankaların uygun görülen krediyi kişi adına açılan hesaba aktardığı buradan yine banka yetkilisi tarafından EFT ücreti kesilerek konutunu satan kişiye gönderildiği tespit edildi. Yaklaşık 1 milyon TL’lik gönderim için 1000 TL ücret kestiği öğrenildi.

(İHA)