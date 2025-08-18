Konut kredisi faizi için hem rakam hem tarih verdi! 'Mevduattan çıkmaya başladılar'

Konut satışlarında özellikle temmuz ayında dikkat çeken bir artış yaşanırken konut kredisi faiz oranları da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankalar da faiz oranlarında değişiklik yapmaya devam ediyor. Peki, yüksek konut faizleri ile beraber konuta talep ne durumda? Ev almak için doğru zaman mı? Uzman isim değerlendirdi.

Ekol TV yayınında konuşan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

"24 Temmuz'da Merkez Bankası faiz indirimine gittikten sonra 2.69'a şu anda ilk evim kampanyalarında en düşük faiz oranı var. Bu faiz indirimine gitmeden önce 2.99 seviyelerinde ilk evim projelerinde, normal kredi faizleri de 3.29 seviyelerinde idi. Hatta 3,50 - 4 seviyelerini de görüyorduk. Yani şu anda gelinen noktada en uygun faiz oranı 2.69'la aylık 28 bin 60 lira. Yani 1 milyonluk konut kredisi 120 ay çektiğiniz zaman 28 bin 60 lira, 30 bin 800 lira idi kredi faizleri indirilmeden önce.

Peki, önümüzdeki süreçte ne bekliyoruz? Eylül'den sonra Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi tekrar bekliyoruz. O zaman 2.39 seviyelerine gelmesini bekliyoruz. Ekim itibarıyla 2.39 oranını görebiliriz diyebilirim. 2026'nın ilk çeyreğinde 1.99, önümüzdeki sene temmuzdan itibaren de 1.10 seviyelerine düşmelerini bekliyoruz. Çünkü Merkez Bankası kademeli olarak önümüzdeki dönemlerden itibaren faiz indirimine devam edecek.

KREDİ FAİZ ORANLARI 1'İN ALTINA DÜŞER Mİ?

Şu anki konjonktüre göre 1.10 iyi bir seviyeler. Ancak arz ve talep dengesi oluştuktan sonra 1'in altında olması lazım konut kredi faizlerin ve 120 ay olan vadelerin de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 180 ay vadelere çıkması lazım ki arz ve talep dengesi ortak noktada buluşabilsin.

Şu anda konut kredisi çektiğiniz zaman mesela Merkez Bankası indirime gitmeden önce 3 milyon 700 bin TL total ödemesi vardı. Seneye 1 milyon 800 bin TL olmasını bekliyoruz. Yani yarısından daha fazla.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİNİN YÜKSEKLİĞİNE RAĞMEN NEDEN KONUT SATIŞI YÜKSEK OLDU?

Şu anda da mevduatın getirisi fazla. Ancak mevduatın getirisi bu önümüzdeki dönemlerden itibaren düşecek ve şu anda da düşmeye başladı. Çünkü mevduat getirisinden yatırımcılar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Gayrimenkul alanına yönelmeye başladı. Buradaki artışın ana temel sebebi bu. Temmuz ayında 142 bin 858 adet satış yapılmış. Yani Haziran'a baktığımız zaman yüzde 12.40'lık bir artış var. Bir de Ocak, Temmuz ayında Türkiye'nin toplamında 834 bin adet konut satılmış. O da geçtiğimiz yılın aynı dönemine baktığımız zaman yüzde 24'lük yani yüzde 25'lik bir artış var ve bu 2026'da daha yüksek adetler olmuş olacak.

"KONUT FİYATLARINDA BİR YÜKSELİŞ OLACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Zaten son 2 yıldır, 3 yıldır enflasyon karşısında daha yüksek artış oranında inşaat maliyetleri var. Döviz bazında da arttı hem de enflasyon bazında da arttı. Daha önceki yıllarda kaba inşaatın maliyeti toplam maliyetin 3'te birine teşekkül ederken şu anda toplam maliyetin yanında yarı maliyete şey yapıyor. Bu da önümüzdeki dönemde konut fiyatlarındaki bir yükseliş olacağını söyleyebiliriz"