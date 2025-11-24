Konut kredisinde bankalar rekabette 'Piyasa canlanıyor'

Bankalar konut-kredisi" style="color:#ff0000">konut kredisi faiz oranlarında 1,5 puanlık indirim yaptı. Kamu bankaları aylık yüzde 2,69-79 bandına özel bankalar da yüzde 2,69-80 aralığına geriledi. Faiz oranlarının düşmeye başlaması ile ev almak isteyenler kredilere yönelmeye başladı.

"TALEP KARŞILANABİLİR HALE GELİYOR"

HaberGlobal'e konuşan Gayrimenkul Hukukçusu Sinan Keskin, kademeli bir toparlanmanın görülebileceğini kaydederek, bankalar arasında rekabetçi bir fiyatlamanın oluştuğunu belirtti.



Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, konuta ulaşmada son 4 yıldır sıkıntı yaşandığını ifade ederek, "Ödeme oranları, ödeme miktarları, geri dönüş oranları faizlerden dolayı çok yüksek. Faizlerin düşmesi, özellikle banka kredisi yoluyla konut alımına olan ilgiyi artacaktır. Faizler düşünce konut fiyatları da artıyor ama konuta erişim banka faizleri düştüğü zaman daha da fazla oluyor ve bu anlamda talep de karşılanabilir hale geliyor" dedi.

"SEKTÖREL BİR İHTİYAÇ"

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların uzun süredir faizlerin düşmesini beklediklerini söyleyip şu cümleleri kaydetti:





"Merkez Bankası’nın politika faizindeki indirim kararının bankalar tarafından hızla yansıtılması gerekiyor. Bu sadece bireysel değil, sektörel bir ihtiyaç. Faizler düştükçe kredili satışlar artıyor, piyasa canlanıyor"