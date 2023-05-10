Konut satışında 'açık artırma' dönemi! Ev sahiplerinin teklif' taktiği fiyatları daha da yükseltti... 1,5 ayda 1,5 milyonluk artış

Özellikle 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde 50 binden vatandaşın hayatını kaybettiği depremler sonrası yeni evlere talepler arttı. Artan taleplerle birlikte yeni binalardaki dairelerin fiyatları da her geçen gün daha da yükselmeye başladı.

AÇIK ARTIRMAYLA EV SATIŞI

Gelinen noktada yeni binalardaki ev fiyatları her ay üstüne koyarak artınca, satışlar 'teklif' usulü yapılır oldu.

TEKLİF ÜZERİNE TEKLİF ALIYORLAR

Dairesine bir fiyat biçen ev sahipleri 'o fiyatı veriyorum' diyene hemen evini satmayıp; belki bir başkası daha fazlasını teklif eder diye bekliyor ve teklif üzerine teklif alıyor.

1,5 AYDA FİYATI 1,5 MİLYON ARTTI

Show Haber'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ta bir buçuk ay önce 1. kattaki 2+1 dairesi için 5 milyon isteyen bir ev sahibi; gelen tekliflerin ardından dairesini önce 5,5 milyona sonra da 6,5 milyona çıkarttı.

UZMANLAR UYARIYOR

Yeni binalardan daire almak isteyenlerin işleri her geçen gün daha da zorlaşırken; sektör temsilcileri kapora verip sözleşme yapılması konusunda uyarıyor.



