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Konut satışları hareketlenmeye başladı... Sektör temsilcileri 2025'ten umutlu! Vatandaşlar evlere yönelince fiyatlarda değişmeye başladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.09.2024 10:03
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Pandemi dönemi ve inşaat sektörünü yavaşlaması ile beraber konut satışlarında da gözle görülür bir düşüş yaşanmıştı. Vatandaşların son iki ayda konuta kayması ile sektör temsilcilerinin yüzü gülmeye başladı. 2025 yılını işaret eden temsilciler, şu an ki gidişattan memnun olmalarına karşın ileriye yönelik bazı ipucuları da verdi.

Konut yetersiziliği, yaşanan ekonomik kriz sonrası ev fiyatları artmıştı. İnşaat ve emlak sektörü 4 yıllık bir dar boğaza girmişti. son iki ayda ise sektörde bir canlılık yaşanmaya başladı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; konut satışlarında temmuz ayında başlayan hareketlilik yükseliş ivmesini sürdürürken, ağustos ayında da devam ederek 135 bine dayandı. Böylece son iki yılın en yüksek satış rakamlarına ulaşılırken, sektör temsilcileri yukarı yönlü ivmenin önümüzdeki sene de devam edeceğini söyledi.

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FİYATLAR YÜKSELİŞE GEÇECEK

Sektördeki canlanmanın konut fiyatlarının talepsizlik nedeniyle düşmesi, bankaların faiz indirmesi ve gayrimenkul fiyatlarının artacağı beklentisi ile gerçekleştiği düşünülürken sektör temsilcileri ise artan satışla birlikte fiyatların yükseleceğini öngörüyor. BES birikimlerinin banka kredilerine teminat olarak sunulması, altın birikimlerinin ve mevduat yatırımlarının konuta kaymasının da konut satışlarında etkili olduğu düşünülüyor.

SON İKİ AYDA ADETA ZİRVEYE OTURDU

Konut satışında son iki ayda yaşanan yükseliş, konut-konut dışı satış oranlarını da değiştirdi. 2022 başından beri konut satışını geride bırakan konut dışı satış, konut satışının gerisine düştü. Temmuz ve ağustos aylarında 140 bini aşan konut satışları, konut dışı satış karşısındaki üstünlüğünü üçüncü ayına taşıdı.

Yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk defa, üç kez üst üste konut satışı, konut dışı satışı solladı. Temmuzda toplam satış 267 bin 450 olurken konut satışı, 140 bin 362 adetle toplam satışın yüzde 52,5’ini oluşturdu. Konut dışı satış ise 127 bin 88 adetle toplam satış içerisinde yüzde 47,5 paya sahip oldu. Ağustos ayında ise toplam satış işlemi, 279 bin 538’i buldu. 145 bin 383 adet konut satışı, toplamda yüzde 52 payı üstlendi. Konut dışı satış, 134 bin 155 ile yüzde 48’lik payı aldı.

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FAİZLER DÜŞÜNCE SEKTÖR CANLANDI

Son dönemde hükümetin faiz indirimine gitmesi, azalan kredi taleplerini canlandırmak için bankaların kredi kampanyaları başlatmaları talebin canlanmasında etkili oldu. BES birikimlerinin banka kredilerine teminat olarak sunulması uygulaması üç ayı geride bırakırken, kredi başvuru sayısı 443, gösterilen teminat tutarı ise 134 milyon 758 bin lira oldu.
Emeklilik şirketleri, 382 kredinin 107 milyon 436 bin liralık teminatına onay verirken, en çok kredi talebi Türk Ekonomi Bankasından (TEB) geldi. TEB’i, Türkiye İş Bankası ve Halkbank takip etti. Yapılan başvuruların yüzde 80’i olan 354 kredinin başvurusu kesinleşirken, merkezî alacağın devri fonuna aktarılan teminat tutarı 99 milyon 441 bin lira oldu. Kredi karşılığında teminata alınacak BES birikimleri, talep edilen kredi tutarının 1,2 katına denk geliyor.

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FIRSATÇILARIN YAPTIKLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan piyasadaki hareketlenme ve faizlerin gerilemesi sonrası bazı ilanlardaki fiyat değişimleri dikkat çekti. Fahiş artışa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, fırsatçılara göz açtırmayacaklarını belirterek bir günde satışa koyduğu evin fiyatını 1 milyon 750 bin TL artıran emlakçıya 100 bin TL ceza verildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
faiz konut
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