Konut satışları için devlet harekete geçti! Sektör temsilcileri umutlu: Fiyatlar eskisinden de daha aşağıya iner

Yüksek konut fiyatları gayrimenkul piyasasını sarsıyor. Fahiş fiyatlar karşısında piyasa olumsuz etkilenirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Risk Analiz Genel Müdürlüğü, gayrimenkulde kayıt dışılığı önlemek için harekete geçti. Buna göre, gayrimenkul sektöründe fiyat artışına sebep olan etkenler tek tek inceleniyor. Bu kapsamda, suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozan, enflasyona sebep vererek piyasayı olumsuz etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen kişiler ve firmalar tespit ediliyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; enflasyonist ortam yaratan ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlem başlatılması için ilgili kurumlara bilgiler iletiliyor. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve ülke çapında ilan veren emlakçılara yönelik yürütülen risk analiziyle yapılan tespitler sonucu saha denetimlerine de başlandı.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDEN TAM DESTEK

Gayrimenkul sektörüne yönelik başlatılan denetime sektörden tam destek geldi. Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, hükümetin geçmişte ilan sitelerine bazı yükümlülükler getirdiğini hatırlattı. Özcan sözlerini şöyle sürdürdü: “İlan-satış-tapu üçgeninde belirli bir tutarlılık olup olmadığına yönelik kontrol mekanizması oluşturulmuştu. Gelen bilgiler, bu konuda görev alan devlet kurumlarının süreci hızlandırdığını ve sahaya da indiğini gösteriyor. Şüphesiz bu tür düzenlemeler gayrimenkullerin doğru fiyatlanmasında ve devletin yapılacak satış işlemleri temelli elde edeceği gelirlerin eksiksiz beyan alınması ve tahsil edilmesi yönünde önemli fayda sağlayacak. En önemlisi, toplumumuzda maalesef eksik olan gayrimenkullere dayalı harç, vergi verme isteksizliğini ortadan kaldırılmasına vesile olması bakımından, bu tür mekanizmalar önemli hale geliyor.”

İsmail Özcan, tapu harcı ile ilgili hükümete bazı önerilerde de bulundu. Özcan, “Ben tapu harcının satış fiyatına bağlı olmaksızın gayrimenkul tipine ve büyüklüğüne, bölgesine, konumuna bağlı olarak sabit bir bedel olması taraftarıyım. Eğer böyle olursa, kaça satılırsa satılsın ilgili gayrimenkul için satıcı ve alıcı taraflar daha az harç ödemek için eksik beyan etmek zorunda kalmayacaklar. Mecbur belli bir tutarı ödeyecekleri için satışı tam gösterecekler. Süreç daha resmi kanallardan ve bankalar üzerinden yürüyeceği için devlet gelir vergisi, KDV’den ek gelir de sağlayacak” dedi.

HARÇ YÜZDE 2’Yİ GEÇMESİN

Resmi emlak müşavirliği komisyonunun yüzde 4 ile sınırlı olduğunu da hatırlatan Özcan, “Tapu harcı da yüzde 4. İkisi karşılaştırılınca tapu harcı ciddi yüksek. Eğer hâlâ tapu harcı oranlı olarak alınacaksa, bu yüzde 2’yi geçmemeli. Hatta görece gelir düzeyi düşük bölgelerde yüzde 1'i geçmemeli. Böyle olursa eksik beyan sorunu ortadan kalkar” diye konuştu.

“FİYATLARIN KONTROL ALTINA ALINMASI GEREKİYOR"

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, devletin atacağı adımların konut fiyatlarının düşmesine yol açacağını söyledi. Koçal, “Fiyatların kontrol altına alınması gerekiyor. Kalıcı politikalarla bu denge sağlanabilir” diye konuştu. Koçal ayrıca, bazı ilan siteleri ile firmaların fiyatları bilerek yükselttiğini bildirdi.

"SOSYAL KONUT SAYISI ARTTIKÇA FİYATLAR ESKİSİNDEN DE DAHA AŞAĞIYA İNER"

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin de ceza yöntemi ile konut fiyatlarının düşürülemeyeceğini söyledi. Şahin, “Tek çare maliyetleri düşürmek. Daha fazla sosyal konut üretilmeli. İddia ediyorum, sosyal konut sayısı arttıkça fiyatlar eskisinden de daha aşağıya iner” dedi.

