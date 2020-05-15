Konut satışları yüzde 55 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayında Türkiye'de konut satışlarının yıllık bazda yüzde 55,5 gerileyerek 42 bin 783 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Konut satışlarında, İstanbul 6 bin 113 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4 bin 500 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 2 bin 533 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 20 konut ile Bayburt oldu.

KONUT SATIŞLARI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE YÜZDE 8,9 ARTTI

Ocak-Nisan döneminde 383 bin 821 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 oranında artış gösterdi. Ocak-Nisan döneminde ipotekli konut satışı yüzde 141,4 oranında artarak 146 bin 387, diğer satış türlerinde ise yüzde 18,6 oranında azalarak 237 bin 434 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 16 oranında azalarak 122 bin 280 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 26,4 oranında artarak 261 bin 541 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 24 GERİLEDİ

Türkiye genelinde 2020 Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 oranında azalış göstererek 17 bin 88 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 451 konut satışı ve yüzde 14,3 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.