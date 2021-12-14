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Konut satışları yüzde 59 arttı! Yabancıya satışta rekor kırıldı

14.12.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artış gösterdi. Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında 178 bin 814 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 artarak 7 bin 363 oldu.

Konut satışları yüzde 59 arttı! Yabancıya satışta rekor kırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,0 artarak 178 bin 814 oldu. Konut satışlarında İstanbul 31 bin 706 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 17 bin 117 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 36 konut ile Hakkari, 65 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Bayburt oldu.

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Konut satışları Ocak-Kasım döneminde %9,2 azaldı

Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,2 azalışla 1 milyon 265 bin 353 olarak gerçekleşti.

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İpotekli konut satışları 39 bin 366 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %61,0 artış göstererek 39 bin 366 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %22,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,4 azalışla 249 bin 270 oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 139 bin 448 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %58,4 artarak 139 bin 448 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %78,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,7 artışla 1 milyon 16 bin 83 oldu.

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İlk el konut satış sayısı 55 bin 706 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %52,0 artarak 55 bin 706 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,1 azalışla 384 bin 776 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 123 bin 108 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %62,4 artış göstererek 123 bin 108 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %68,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,3 azalışla 880 bin 577 olarak gerçekleşti.

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Yabancılara Kasım ayında 7 bin 363 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %48,4 artarak 7 bin 363 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 917 konut satışı ile Antalya, 428 konut satışı ile Ankara izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,4 artarak 50 bin 735 oldu.

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Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Kasım ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 406 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla bin 75 konut ile Irak, 836 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BUNDAN 20 IL ÖNCESİNE KADAR BİR SLOGAN VARDI TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR, ŞİMDİ İSE PARASI OLANINDIR, NE KADAR ESKİ TÜRK HAİNLERİ VARSA ŞİMDİ ÜLKEMİZDE KONUT EDİNMEKTE.

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