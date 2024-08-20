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Konutta eylül ayında hareketlilik bekleniyor... Kampanyalar olabilir

MynetX MynetX
20.08.2024 09:47
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Merkez Bankası'nın eylül ayında para politikasında faiz indirimine gitme ihtimali ekonomistler tarafından sıklıkla konuşuluyor. Olası bir faiz indiriminde ise birçok sektörde bir canlanma söz konusu olabilecek. Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, eylül ayının gayrimenkul sektörü için hareketli geçebileceğini söyledi. Duman, uygun faizli kredilerin açılmasıyla gayrimenkulün değerinin artacağını aktardı.

Konutta eylül ayında hareketlilik bekleniyor... Kampanyalar olabilir

Merkez Bankası sıkı para politikası kapsamında mart ayından beri para politikasını yüzde 50 seviyesinde tutuyor. Merkez'in enflasyonu düşürmek için faizi yüksek tutması ise birçok sektörün durma noktasına gelmesine neden oldu. Ekonomistler Merkez'in eylül ayında faiz indirimine gidebileceğini tahmin ederken sektörler heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor.

Yaz döneminde istedikleri satışı ele edemeyen gayrimenkul sektörünün gözü eylül ayına çevrildi. Bankaların yüksek faiz vermesi nedeniyle vatandaşların mevduat hesaplarında yatırımlarını sakladıklarını aktaran uzmanlar, eylül ayında sektörün hareketleneceğini aktarıyor.

Gayrimenkul satışlarının yaz aylarında beklenen noktaya ulaşmadığını ifade eden Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, mevduat hesaplarının faizlerinin düşmeye başlamasıyla vatandaşların yatırımlarını gayrimenkule yapacaklarını belirtti.
Duman,“Mevduat faizleri yüksek diye vatandaşların tercihi bankalar olurken, gayrimenkul fiyatları alınabilecek noktada. Mevduat faizlerinin düşüşü ve uygun faizde kredilerin açılması gayrimenkul değerlerini arttıracaktır” diye konuştu.

KİRA GELİRİ MEVDUAT FAİZİNDEN DÜŞÜK KALIYOR

Eylül ayı sonrasında faiz indiriminin beklendiğine dikkat çeken Duman, “Banka mevduat faizlerinin yüksek olması nedeniyle vatandaşlarımız paralarını burada tutuyor. Bu durum gayrimenkul sektörünü etkiliyor. Bir gayrimenkulden alınacak kira geliri, banka faizlerinden alınan miktardan çok düşük kalıyor.

Böyle olunca vatandaşlar yatırımlarını şuanda gayrimenkul üzerine yapmıyor. Ancak bu durumun yıl sonuna kadar değişeceğini düşünüyorum. Konut kredilerinde yapılacak bir kampanya sektöre hız kazandıracak” dedi.

DURAĞANLIK FIRSATA DÖNÜŞEBİLİR!

İnşaat sektörlerinin kendi içinde kampanya yaptıklarını aktaran Duman, eylül ayında yaşanacak olan hareketliliğin yeni yılın sonrasında hız kazanacağını ifade etti. Ayrıca Duman, sektörde bir hareketlilik olmadan önce yatırım yapanın kazanacağını aktararak cümlelerini şu şekilde noktaladı:

"Hareketlenme sonrası uygun fiyata gayrimenkul alma şansını kaçırmış olabilirsiniz. Sektörde yaşanan durağanlıkta fırsatı yakalamalısınız. Bundan dolayı özellikle firmaların yapmış oldukları kampanyaları iyi takip edip, yatırımlar yapılmalı"

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Anahtar Kelimeler:
mevduat emlak kampanya konut
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