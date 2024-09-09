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Konutta kayıplar telafi edilecek! Yeni projeler geliyor

09.09.2024 11:06
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OVP’deki gayrimenkul politikasına değinen Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı,''OVP kapsamında kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeler göz önünde bulundurarak depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projelerin geliştirilmesi planlanıyor'' dedi.

Konutta kayıplar telafi edilecek! Yeni projeler geliyor

2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. 3 yıllık yol haritasında gayrimenkulde arz yönlü politika izlenecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “OVP kapsamında kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeler göz önünde bulundurarak depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projelerin geliştirilmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılması hedefleniyor. Ayrıca kısa ve uzun dönemli tüm gayrimenkul kira kontratlarının belirli bir standartta dijital platforma transferi de kısa sürede tamamlanacak. Kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesine de hız verilecek” dedi.

"AFETLERE DİRENÇLİ YAPILAR GELİŞTİRİLECEK"

İstanbul başta olmak üzere, afetlere karşı dayanıksız yapı stokunun yenilenmesi konusunda bir iradenin de OVP de yer aldığını belirten Özelmacıklı, “Hak sahiplerinin beklentileri ve dönüşüm alanlarının dinamikleri dikkate alınarak kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdürülmesi hedefleniyor. Sosyal konut üretiminde afet riski yüksek olan bölgelere öncelik verilerek, kapsayıcı, sağlıklı, güvenli ve dirençli yaşam alanları altyapı ve üstyapı tesisleriyle bir bütün olarak planlanarak inşa edilecek. Yeterli, güvenli ve kapsayıcı konuta erişimin sağlanması esasıyla başta İstanbul olmak üzere yerel yönetimlerle işbirliği halinde kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesine hız verilecek” şeklinde konuştu.

EMLAK (33)

"İNŞAATTA TOPARLANMA SÜRECEK, FİNANSMAN SAĞLANACAK"

Son 5 yıldır daralma gösteren inşaat sektörünün deprem bölgesindeki yeniden yapılanma faaliyetlerinin de etkisiyle yüzde 7,2 oranında büyüme yaşadığının da OVP’de belirtildiğini ifade eden Özelmacıklı, “Yerleşim yerlerinin ve toplumun afetlere karşı dirençliliğinin artırılması, afet risk ve zararlarının azaltılarak can ve mal kayıplarının asgari düzeye indirilmesi, afet yönetiminin tüm süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde gerekli finansmanın sağlanması temel amaç olarak görülüyor. Ayrıca özel bütçeli idarelerin ödenek teklif tavanları da programda yer aldı. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Başkanlığına 2025 yılı için 136 milyar 557 milyon 896 bin lira, 2026 yılı için 213 milyar 440 milyon 367 bin lira, 2027 yılı için de 261 milyar 806 milyon 175 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı” diye konuştu.

"DASK GELİŞTİRİLECEK, KAYIT DIŞI EKONOMİ TAKİP EDİLECEK"

Özelmacıklı, “Program kapsamında ayrıca tüm afet tehlikelerini kapsayacak afet sigortasının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, zorunlu deprem sigortasının beyanın ve ödemesinin etkin takibinin sağlanması hedefleniyor. Ayrıca programda vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi için oluşturulan Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi’ne değinilmiş. RADAR ile mali ve ekonomik verilerin entegrasyonu ve bu verilerin sektörel ve mükellef bazlı risk senaryolarını beslemesi suretiyle de geliştirilmesi öngörülüyor” dedi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul
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