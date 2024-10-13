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  4. Konutta kriz büyüyor... GYODDER Başkanı Neşecan Çekici faizlere dikkat çekti! Ev sahibi oranı düşüyor

Konutta kriz büyüyor... GYODDER Başkanı Neşecan Çekici faizlere dikkat çekti! Ev sahibi oranı düşüyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.10.2024 10:18
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Konut piyasasında maddi zorluklar devam ediyor. 6 Şubat depremleri ile beraber konutt oluşan açık yoğun bir şekilde hissediliyorken Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici bazı açıklamalarda bulundu. Bir grup gazeteci ile biraraya gelen Çelik, dalga dalga barınma krizinin yaşandığını ifade ederek ev sahipliği oranının düştüğünü söyledi.

Konutta kriz büyüyor... GYODDER Başkanı Neşecan Çekici faizlere dikkat çekti! Ev sahibi oranı düşüyor

Konut kredisinde faiz indirimlerine başlansa da sektörde durgunluk devam ediyor. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, konutta yaşanan sakinliğin sebebini açıkladı.

"BİR DENGE OLUŞACAKTIR"

Kira fiyatlarının çok dengesizleştiğini aktaran Çekici, arzın az olduğunu ancak talebin çok olduğunu söyledi. Çekici, "Kiracılık müessesesinin kendine gelmesi gerekiyor. Çünkü iki yıldır kira artış oranları konusunda devlet müdahalesi yapıldı ve kira düzeyleri kendi doğal akışında oluşmadı. Yüzde 25 sınırı sebebiyle bir sıkıntı yaşandı. 2 yıllık hata birkaç yıla mal oldu. Bugün bir düzeltme döneminin içindeyiz. 1 yıl içinde doğal dengelerin oluşacağını düşünüyorum. Eski kiracı ile uzlaşma oranları arttı” dedi.

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En büyük maliyetin arsa olduğunu aktaran Çekici, Türkiye'de ortalamanın yüzde 50'lerde olduğunu belirtirken Avrupa'da bu oranın yüzde 20'lerde olduğunu aktardı. Çekici, "Eğer yüzde 50’yi düşürebilirsek diğer maliyetlerdeki artışı dengeleyecek formüle imza atmış olacağız" sözlerini kaydetti.

Evlenme-boşanma oranlarının arttığını söyleyen Çekici, yabancı öğrenci sayısının ve ailesiyle yaşayanların oranın da arttığını vurguladı.

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Faizlere dikkat çeken Çekici, sözlerini şu sözlerle noktaladı:

"Faizin bu kadar yüksek olduğu ortamda kimse konut yatırımı yapmıyor. Bu konut kredi faizlerinin kısa dönemde bir nebze aşağı çekilmesi bile pazarı canlandırır"

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faiz konut
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