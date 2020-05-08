Koronavirüs sonrası Şile ve Tuzla'da kiralık villa tarzı evlere talep yüksek

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken İstanbul'un farklı ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşlar şehrin sakin bölgelerinde ev kiralıyor. Mart ayından bu yana Şile ve Tuzla'da bulunan kiralık villa tarzı eşyalı evlere talep arttı. Kendilerini bu bölgelerde izole etmek isteyenler üç ve altı ay arasında ev kiralıyor. Gayrimenkul firmaları ev kiralamak için sırada bekleyenlerin olduğunu ifade ederken, yaz aylarının yaklaşmasıyla talebin daha da arttığı belirtiliyor.

"VİLLA TARZINA DAHA YOĞUN BİR TALEP VAR"

Şile'de evlere talebin yüksek olduğunu belirten gayrimenkul danışmanı Tuncay Gülman, "İstanbul'dan çok büyük talepler var. İstanbul'daki sıkıntılı daire hayatından kurtulup böyle bahçeli, rahat yaşayabilecekleri bir ev olsun diyorlar. Bize talepler çok fazla. Kendilerini bir şekilde izole etmek istiyorlar. Çocuklarının bahçede daha rahat etmesini isteyenler daha fazlalıkta. Tabii eşyalı istiyorlar. Kurulu düzeni olan evleri tercih ediyorlar. Genellikle üç ve altı aylık kiralama gibi bir tercihleri var. Fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Eşyalı villa tarzı evlerin üç aylık kirası 18 bin TL ile başlıyor ve 25 bin TL'ye kadar çıkıyor. Villa tarzına daha yoğun bir talep var. Dairede oturuyorlar ve burada en azından farklı bir konsept olsun diyorlar ve genellikle Şile'deki tercihleri bahçeli evler oluyor. Ev şu an çok kısıtlı. Genelde evlerini daha önce kiraya verenler hastalıktan dolayı kendileri gelmek istiyorlar. Kısıtlı bir durum söz konusu" dedi.