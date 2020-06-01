Kovid-19 sonrası yazlık villalara ilgi arttı

"Endeksa verilerine göre son bir yılda villa kiralarında en fazla artış görülen il Antalya. Antalya'da villa kiraları son bir yılda yüzde 37 artış göstermiş durumda. Villaların ortalama kira bedeli 2 bin 328 lira, ortalama satış değeri 696 bin 300 lira ve yatırımının geri dönüş süresi 23 yıl. Antalya ilçeleri içerisinde en fazla artış görülen bölgeler Aksu, Kemer, Alanya, Konyaaltı ve Muratpaşa. Son bir yılda villa kiraları Aksu'da yüzde 53, Kemer'de yüzde 39, Alanya’da yüzde 37, Konyaaltı'nda yüzde 23, Muratpaşa'da ise yüzde 18 artış gösterdi."

Villa kiralarında en fazla artış görülen yerlerin genellikle büyükşehirler dışındaki yazlık ve turistik bölgeler olduğuna işaret eden Öğüt, şunları kaydetti:

Antalya'yı Muğla'nın takip ettiğini dile getiren Öğüt, Muğla genelinde villaların ortalama kira bedelinin 3 bin 53 lira, ortalama satış değerinin 1 milyon 75 bin 20 lira, yatırımın geri dönüş süresinin ise 28 yıl olduğunu belirtti.

Güncel verilere göre Muğla'da villa tipinde konutların kirasının son bir yılda yüzde 27 artış gösterdiğine değinen Öğüt, son bir yılda villa kiralarında Datça'da yüzde 38, Ula'da yüzde 26 ve Bodrum'da yüzde 16'lık artış olduğunu ifade etti.

Aydın'da ise villa tipi konut kiralarının son bir yılda yüzde 24 artış gösterdiğini belirten Öğüt, "Aydın'ın Didim ilçesinde villa kiraları son bir yılda yüzde 26, Efeler'de yüzde 14, Kuşadası'nda yüzde 12, Söke'de ise yüzde 7 artış gösterdi." diye konuştu.

Bu 3 ilin ardından villa tipi konut kirası artışında yüzde 21 ile Eskişehir, yüzde 20 ile Kocaeli, yüzde 19 ile Sakarya, Yalova ve Balıkesir, yüzde 18 ile Mersin, yüzde 17 ile Adana, yüzde 15 ile Düzce'nin geldiğini kaydeden Ögüt, "3 büyük ilde durum incelendiğinde İstanbul’da villa tipi konutların son bir yıllık kira artışının yüzde 11 seviyesinde, Ankara’da yüzde 12, İzmir'de ise yüzde 3 olduğu görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.