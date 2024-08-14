Kredi ile ev alma dönemi bitti, büyük sürpriz! Yüzde 25 sınırı sonrası harekete geçtiler: '7 aydır ilk kez oluyor'

Konut kredi faizleri yüzde 3’ün üzerine yükselirken son yıllarda satışların kötü gittiği konut sektöründe dün dikkat çeken bir haber paylaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayında bir önceki aya göre konut satışlarının yüzde 60 arttığını duyurdu. Bir önceki yıla göre ise artış yüzde 16 oldu. 2020 yılından bu yana en iyi performans gösteren Temmuz ayı da böylece yakalandı.

Ancak açıklanan rakamlar kredi ile konut alımında yaşanan düşüşü de gözler önüne serdi. Geçen yılın aynı ayına göre düşüş yüzde 53’ü aştı. İlk konut alımlarında nakit alımların arttığı dikkat çekti. Sektör oyuncuları mevcut banka faizleri ve finansmana erişim sorunu nedeniyle ipotekli satışların düşmeye devam ettiğini belirterek, “Nakit alımlar artıyor. Bunun en büyük sebebi ise yüzde 25 zam sınırının kalkması ile ‘yatırımlık konut’ alımının artışa geçmesi” yorumunu yapıyorlar.

20 BİN LİRA KİRA GETİRİSİ OLABİLECEK EVLER TERCİH EDİLİYOR

Emlak sektörü temsilcilerini Türkiye Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “Yüzde 25 zam sınırı yatırımlık konut talebini etkiliyordu. Çünkü kiracı ve ev sahibi arasındaki davalar hızla artmıştı. Yatırımcı bu denklemde konuta para yatırmak istemiyordu. Zam şartının kaldırılmasıyla konut alımı cazibe kazandı. Banka mevduatı yerine 5-7 milyon liralık 1+1 konseptindeki dairelere rağbet arttı. Aylık getirisi 20 bin lirayı bulan ve yılda TÜFE oranında artış hakkı olan evler ilgi görüyor” dedi.

KAMPANYALAR İŞE YARADI, PEŞİNATI OLAN EV ALDI

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bu tablo bize, şirketlerin kendi kampanyalarının işe yaradığını, daha da önemlisi peşinatı olanların yakın gelecekte fiyat artışı olabileceği endişesi ile artık harekete geçmeye başladığını gösteriyor. Kısa vadede faizlerin düşeceği, konut fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareket olacağı ihtimali gündemde. Hem döviz, hem mevduat ve politika faizi, hem de maliyetlerin gerisinde kaldı ilk kez 7 aydır” ifadelerini kullandı.