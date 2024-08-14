FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Kredi ile ev alma dönemi bitti, büyük sürpriz! Yüzde 25 sınırı sonrası harekete geçtiler: '7 aydır ilk kez oluyor'

Kredi ile ev alma dönemi bitti, büyük sürpriz! Yüzde 25 sınırı sonrası harekete geçtiler: '7 aydır ilk kez oluyor'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
14.08.2024 07:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut satış istatistiklerinin açıklanması ile emlak sektöründeki tablo ortaya çıktı. Bu kapsamda dün beklenmedik bir sürpriz yaşandı. Konut satışları yüzde 25 kira zam sınırının kalkması ile 1 ayda yüzde 60 arttı. Sektör temsilcileri elinde biraz da olsa nakit parası olanların kredi değil de şirketlerin yaptığı kampanyalara yöneldiğini söyledi. Yatırımlık konutlara talep yeniden artarken, “Nakit parası olan getirisi yüksek evlere yöneliyor” yorumunu yaptılar.

Konut kredi faizleri yüzde 3’ün üzerine yükselirken son yıllarda satışların kötü gittiği konut sektöründe dün dikkat çeken bir haber paylaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayında bir önceki aya göre konut satışlarının yüzde 60 arttığını duyurdu. Bir önceki yıla göre ise artış yüzde 16 oldu. 2020 yılından bu yana en iyi performans gösteren Temmuz ayı da böylece yakalandı.

EMLAK (33)

Ancak açıklanan rakamlar kredi ile konut alımında yaşanan düşüşü de gözler önüne serdi. Geçen yılın aynı ayına göre düşüş yüzde 53’ü aştı. İlk konut alımlarında nakit alımların arttığı dikkat çekti. Sektör oyuncuları mevcut banka faizleri ve finansmana erişim sorunu nedeniyle ipotekli satışların düşmeye devam ettiğini belirterek, “Nakit alımlar artıyor. Bunun en büyük sebebi ise yüzde 25 zam sınırının kalkması ile ‘yatırımlık konut’ alımının artışa geçmesi” yorumunu yapıyorlar.

EMLAK (40)

20 BİN LİRA KİRA GETİRİSİ OLABİLECEK EVLER TERCİH EDİLİYOR

Emlak sektörü temsilcilerini Türkiye Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “Yüzde 25 zam sınırı yatırımlık konut talebini etkiliyordu. Çünkü kiracı ve ev sahibi arasındaki davalar hızla artmıştı. Yatırımcı bu denklemde konuta para yatırmak istemiyordu. Zam şartının kaldırılmasıyla konut alımı cazibe kazandı. Banka mevduatı yerine 5-7 milyon liralık 1+1 konseptindeki dairelere rağbet arttı. Aylık getirisi 20 bin lirayı bulan ve yılda TÜFE oranında artış hakkı olan evler ilgi görüyor” dedi.

EMLAK (51)

KAMPANYALAR İŞE YARADI, PEŞİNATI OLAN EV ALDI

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bu tablo bize, şirketlerin kendi kampanyalarının işe yaradığını, daha da önemlisi peşinatı olanların yakın gelecekte fiyat artışı olabileceği endişesi ile artık harekete geçmeye başladığını gösteriyor. Kısa vadede faizlerin düşeceği, konut fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareket olacağı ihtimali gündemde. Hem döviz, hem mevduat ve politika faizi, hem de maliyetlerin gerisinde kaldı ilk kez 7 aydır” ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
konut satışları
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe elenir elenmez Icardi'den paylaşım!

Fenerbahçe elenir elenmez Icardi'den paylaşım!

Babanın çabası yetmedi! Alanya'da el freni boşalan cip uçuruma yuvarlandı

Babanın çabası yetmedi! Alanya'da el freni boşalan cip uçuruma yuvarlandı

Hem ons altın hem de gram altın tahmini

Hem ons altın hem de gram altın tahmini

'Borcu yoktur' yazısı alacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

'Borcu yoktur' yazısı alacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

'Siz az kazanıyorsunuz diye memur çok kazanıyor olmuyor...'

'Siz az kazanıyorsunuz diye memur çok kazanıyor olmuyor...'

Türkiye ekonomisini eleştirdi: "Bedelini biz ödemeyeceğiz"

Türkiye ekonomisini eleştirdi: "Bedelini biz ödemeyeceğiz"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.