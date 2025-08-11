Mahalle mahalle geziliyordu 'İlanda bekleyen var' Bulamayana güzel haber 'Daha ulaşılabilir' Fiyatlar ise...

Kira fiyatları hızlı yükselişi ile vatandaşın uzun süredir gündeminde. Özellikle kiralık dairelerin talebe yeterli gelmemesi de fiyatların yükselmesine neden oluyordu. Yaz aylarında ise taşınma telaşı artarken kiralık konutlardaki artış dikkat çekmeye başladı.

6 Şubat depreminden sonra birçok şehrin yoğun göç alması ile beraber kiralık konut bulmak da zorlaşmıştı. Türkiye Gazetesine değerlendirmede bulunan Ankara Ticaret Odası Emlak Komite Başkanı Kenan Bayram, kiralık konutlarda 2025 yılında bazı şeylerin değiştiğini ifade etti.



Bayram, kiralık konutlar ile ilgili şu sözleri kullandı:



“Pandemi döneminde artan enflasyon ve yükselen maliyetler nedeniyle konut üretimi yavaşlamış, deprem felaketinin ardından birçok şehre yoğun göç yaşanmıştı. Arzın talebi karşılayamaması, kira fiyatlarını fahiş seviyelere taşımıştı. Ancak bugün tablo değişiyor. Deprem bölgelerinde TOKİ aracılığıyla hızla inşa edilen toplu konut projeleri tamamlandıkça, bölge halkı yeniden kendi şehirlerine dönüyor. Bu da Ankara ve diğer büyükşehirlerde kiralık konut talebinin azalmasına yol açıyor”



İLANLAR AYLARCA BEKLİYOR

Kiralık konut ilanlarının aylarca beklediğini kaydeden Bayram, "Eskiden mahalle aralarında kiralık daire ilanlarına rastlamak neredeyse imkânsızken, bugün kiralık levhası asılıp aylarca bekleyen daireler görmek mümkün. Antalya gibi göç alan şehirlerde bile artık kiralık konut arzı talebi karşılayabiliyor”



"KİRACILAR İÇİN DAHA ULAŞILABİLİR"

Üniversite öğrencileri için bu durumun olumlu olduğunun altını çizen Bayram, sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Yeni eğitim-öğretim yılında, her bütçeye uygun kiralık daire bulmak artık daha kolay olacak. Sonuç olarak, bu yıl kira fiyatlarında önceki yıllardaki gibi sert artışlar beklenmiyor. Arz-talep dengesi yeniden sağlanırken, kiracılar için daha ulaşılabilir bir piyasa oluşuyor"