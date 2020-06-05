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Marmara Ereğlisi'nde yazlık fiyatları yüzde 25 arttı

EMLAK HABERLERİ  | 05.06.2020 16:08 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde başlayan normalleşme sürecinde İstanbullular, bölgeye yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesindeki yazlık konutlara ilgi göstermeye başladı. Hem doğası hem de denize olan kıyısı nedeniyle tercih edilen bölgede yazlık fiyatları pandemi sürecinde yüzde 25 artış göstererek 350 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında alıcı bulmaya başladı.

Koronavirüs salgını sonrasında İstanbul'a yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Marmara Ereğlisi'nde yazlık konutlar büyük ilgi görmeye başladı. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların talep gösterdiği yazlık villa ve konutlarda en çok bahçe özelliği arandığı belirtilirken, evlerin 350 bin TL'den 1 milyon 500 bin TL'ye kadar satıldığı belirtildi. Marmara Ereğlisi'nde 12 yıldır gayrimenkul uzmanlığı yapan Sercan Başak, bu kadar talebi beklemediklerini, bölgede bu işi yapan esnafın ise taleplere yetişemediğini söyledi. Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla satışlarda gözle görülür bir artış olduğunu ifade eden Başak, "Bölgemiz İstanbul'a yakınlığı ile bilinen ve ulaşım anlamında çok kolay ulaşılabilinen bir bölge. Bugün etrafımıza baktığımız zaman Marmara Ereğlisi, Yeniçiftlik ve Sultanköy gibi bölgelerde müstakil bir hayata özgü bir yaşam alanı oluşmuş durumda. Bu yüzden yeni normalleşme süreci başlamasıyla beraber bölgeye bir akın gerçekleşti. Şu an vatandaşların taleplerine buradaki esnaf cevap vermekte çok zorlanmaya başladı" diye konuştu.

'GELMİŞKEN YAZ BOYUNCA KALMAK İSTİYORLAR'

İnsanların bölgeyi İstanbul'dan daha sağlıklı bulduğu için yaz boyunca kalmak istediklerini dile getiren Başak, "Bölgede müstakil villa ve pansiyon, otel kiralama zaten çok yaygın. Ortalama 700- 800 haneye yakın pansiyon, otel ve müstakil villalar mevcut. Lakin bu pandemi sürecinden sonra fiyatlar iki katına çıktı ve insanlar artık şöyle bir talep oluşturuyor. Buraya ailesiyle bir haftalık tatile gelen kişiler bu yaz dönemini bir ay, iki ay, üç ay burada komple kalmak isteğiyle geliyorlar. Buraya gelmişken üç ay hiç değilse biraz daha sağlıklı biraz daha huzurlu ve biraz daha güvenilir yaşamak istiyor. İstanbul riskli bir bölge olduğu için bu bölgede insanlar kendilerini daha güvenli hissedeceklerini düşünüyorlar. Bunun için talep arttı. Şu an kiralama anlamında bakıldığında taleplere cevap verilemiyor" dedi.

'FİYATLAR YÜZDE 25 ARTTI'

Özellikle yazlık ev fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Başak, "Fiyatlarda yüzde 25 artış gerçekleşti. Bu çok ciddi bir artıştır. Bu bir ay içinde olan bir artış. Bugün Marmara Ereğlisi'nde müstakil bir villanın fiyatı 450 bin TL'den başlar, bölge ve konumuna göre 1 ile 1,5 milyona kadar değişir. Geçen seneki fiyatlara baktığımı zaman bugün ortalama bir villa 350 bin bandında satılırken 400- 450 bin civarına yükseldi. Sahil bölgelerine daha çok rağbet var" diye konuştu.

'65 YAŞ ÜSTÜ İLGİ GÖSTERİYOR'

En büyük talebin ise 65 yaş üstünden geldiğini kaydeden Başak, "Bu pandemi sürecinden sonra şöyle bir şey söz konusu oldu. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı olduğu için buradaki evlerin geneli müstakil. Müstakil evleri olan kişiler bahçelerinde toprakla oyalandılar, ektiler, biçtiler. Hareket ettiler ve hareketsizliğin önüne bu şekilde geçtiler. Şu an en düşük ve en yüksek bütçeli kişiler bu bölgede akın etmiş durumda. Taleplere yetişemiyoruz. Bölge esnafından müthiş bir yoğunluk var. İnanılmaz bir talep oluştu" diye konuştu.

'TALEPLERDE YÜZDE 300'LÜK ARTIŞ OLDU'

Marmara Ereğlisi ilçesinde emlak danışmanlığı yapan Bedri Mert Öztürk de taleplerde yüzde 300'lük bir artış yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Bu süreç normalleşmeye başladığında bölgemiz için yatırım yapmak isteyen daha az riskli bölge gözüken Marmara Ereğlisi'ne akın ediyor. Satışlar çok arttı. Villa talepleri çok arttı. Yüzde 300'lük bir artış oldu. Bölgemizdeki nüfusumuz 30 bin olmasına rağmen, konut sayımız 70 bin olmasına rağmen bu sayının bir sene gibi bir zaman içinde 100 bin rakamına ulaşacağını düşünüyorum. Deniz ya da yolun diğer tarafına bakmaksızın 100, 150 metrekare bir bahçesi olan iki katlı şirin bir yazlık arayışları daha yüksek durumda şu an."

'DAHA SAĞLIKLI'

Ailesiyle birlikte İstanbul'da oturan Kübra Akkuş, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinden yazlık aldıklarını belirterek, "Daha sağlıklı olduğu için daha sakin olduğu için burayı tercih ettik. Kalabalığa girmemeye çalışıyoruz. Ailemizle buraya yerleştik. Bundan sonra burada yaşayacağız. Tek katlı, bahçeli, sakin ve insanlardan uzak olduğu için tercih ettik" dedi.

KAYNAK:DHA

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