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Mehmet Şimşek'ten kira fiyatları açıklaması! Oran vererek anlattı: Yeni sosyal konut projesinin müjdesini verdi

12.02.2024 11:58 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzının artırılacağını, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini ve dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin artırılacağını bildirdi.

Mehmet Şimşek'ten kira fiyatları açıklaması! Oran vererek anlattı: Yeni sosyal konut projesinin müjdesini verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı. 2018'in Kasım ayında 475,07 olan "gerçek kira" endeksinin 2023'ün Kasım ayında 1888,02 değerine ulaştığını belirten Şimşek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu aktardı.

EMLAK (40)

"SOSYAL KONUT PROJELERİ GELİŞTİRİLECEK"

Şimşek, 2023'ün Eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının Ekim ayında yüzde 7,91'e, Kasım ayında yüzde 5,97'ye ve Aralık ayında yüzde 4,48'e gerilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır."Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Mehmet Şimşek kira fiyatları
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