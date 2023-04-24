FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Merak edilen sorular yanıt buldu! Ücret ödenecek mi? 'Yarısı Bizden' kampanyasında 'İstanbul' detayı...

Merak edilen sorular yanıt buldu! Ücret ödenecek mi? 'Yarısı Bizden' kampanyasında 'İstanbul' detayı...

24.04.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Bakanlık olarak kentsel dönüşümde yeni bir seferberlik başlatıldığını belirtip “Yarısı Bizden” kampanyasına katılım koşullarını sosyal medya paylaşımıyla 20 soruda açıkladı. Bakan Kurum paylaşımında “Asrın felaketi bir milat bizim için. Aynı acıyı bir daha yaşayamayız, kararlıyız, İstanbul’da Yüzyılın Dönüşümü ile sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız. Yarısı Bizden kampanyamızla İstanbulumuzu birlikte dönüştüreceğiz, 20 soruda Yarısı Bizden” dedi.

Merak edilen sorular yanıt buldu! Ücret ödenecek mi? 'Yarısı Bizden' kampanyasında 'İstanbul' detayı...

Tüm Türkiye'nin ayrıntılarını araştırdığı 'Yarısı Bizden' kampanyasında merak edilen sorular yanıt buldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amacıyla hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği “Yarısı Bizden” kampanyasıyla ilgili resmî sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Peki, kampanyaya başvuruda ücret ödenecek mi? İşte 'Yarısı Bizden' kampanyasında 'İstanbul' detayı ve tüm ayrıntılar...

Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, “20 Soruda Yarısı Bizden” başlığı altında çok sorulan sorular ve yanıtlarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu şekilde açıkladı:

thumbs_b_c_08f78900166b8f8d174a6efa2095efc5

1. BU KAMPANYA KAPSAMINDA KAÇ KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK?

İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

2. KAMPANYA SADECE İSTANBUL’DA MI YAPILACAK?

Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul’da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacaktır.

3. BAŞVURUDA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?

Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

4. BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

thumbs_b_c_6edba66072be9904a6e811f2e56f56b1

5. FAZLA BAŞVURU OLMASI DURUMUNDA NE YAPILACAK?

Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecektir. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacaktır.

6. BİR BİNADAN BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?

Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilir.

7. BİNANIN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TÜM KONUT SAHİPLERİNİN ONAYI GEREKİYOR MU?

2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacaktır.

8. 2/3 ÇOĞUNLUK KARARINA KATILMAYAN VATANDAŞLARIN HİSSELERİ NE OLUR?

Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

9. BİRDEN FAZLA PARSELDE, BİRDEN FAZLA DAİRESİ OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Yapabilir.

10. HİSSELİ TAPUSU OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Yapabilir.

11. KONUTLAR NASIL İNŞA EDİLECEK?

Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.

12. YAPIMDAN ÖNCE ZEMİN ETÜDÜ YAPILACAK MI?

Yapılacaktır.

13. BAŞVURUDA GELİR ŞARTI OLACAK MI?

Olmayacak.

14. BİNA NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK?

Bina boşaldıktan en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.

15. DAHA ÖNDE RİSKLİ YAPI OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILAN BİNALAR KAMPANYAYA DAHİL MİDİR?

Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilir.

16. YENİ BİNA KAÇ KATLI OLACAK?

Dönüşüme kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenir.

17. KAPALI OTOPARK YAPILACAK MI?

Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.

18. DAİREMİZİ BOŞALTTIĞIMIZ SÜRE İÇERİSİNDE KİRA DESTEĞİ OLACAK MI?

Yapının yıkılmasından sonra, malikin başvurusuna müteakip 5.250 lira kira, 10.500 taşınma yardımı yapılacak.

19. BAŞVURUMU YAPTIM, SÜRECİMİ NASIL TAKİP EDEBİLİRİM?

Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek olup, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecektir.

20. SİTEDE OTURUYORUZ, YÖNETİMİN Mİ YOKSA MALİKLERİN Mİ BAŞVURMASI GEREKİYOR?

Başvuruyu sadece malikler yapabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yerde düştü o ilde arttı! Durgun dönemde bile... Her yerde düştü o ilde arttı! Durgun dönemde bile...
Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!
Gram altın fiyatı rekor kırarken kuyumcular açıkladıGram altın fiyatı rekor kırarken kuyumcular açıkladı
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Murat Kurum Kentsel dönüşüm

En Çok Okunan Haberler

Transparan giyen Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Transparan giyen Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Vaatler sonrası dikkat çeken sözler: Kazanırsa...

Vaatler sonrası dikkat çeken sözler: Kazanırsa...

Altın alacaklar dikkat! "Mesajım oldukça netti" deyip tarih verdi! İşte 24 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...

Altın alacaklar dikkat! "Mesajım oldukça netti" deyip tarih verdi! İşte 24 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

3 günde ikinci kez! Bu gece yeniden değişiyor...

3 günde ikinci kez! Bu gece yeniden değişiyor...

Sıfır otomobilde ‘euro’ zammı kapıda!

Sıfır otomobilde ‘euro’ zammı kapıda!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.