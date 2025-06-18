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'Miami'de bile daha düşük' Yüksek konut fiyatlarına karşı çarpıcı öneri

Konut fiyatlarının yüksek oluşu pek çok vatandaşın gündeminde. Bu nedenle ev almak isteyenler, konut fiyatlarında nasıl bir gelişme yaşanacağını merak ediyor. Sektör temsilcileri ise arsa maliyetlerine dikkat çekiyor. Bu nedenle KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz'dan çarpıcı bir öneri geldi.

'Miami'de bile daha düşük' Yüksek konut fiyatlarına karşı çarpıcı öneri
Hande Dağ

Konut fiyatlarını aşağı çekmek için yeni bir öneri daha geldi. Arsa maliyetlerine dikkat çeken sektör temsilcileri devlet eliyle uygun arsa verilmesi teklifinde bulundu.

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Show Haber'de yer alan habere göre; konut fiyatlarında balon sönsün diye sektör temsilcilerinden yeni öneri geldi. Arsa kamudan üretim özelden olsun denildi.

Pek çok kiracı konut fiyatlarının yüksek olmasından yakınıyor. Uzmanlara göre ise bunun en büyük nedeni arsa maliyetleri.

"MIAMI'DE BİLE ARSA MALİYETLERİ TÜRKİYE'YE GÖRE DÜŞÜK KALDI"

O teklif KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz'dan geldi. Arsa maliyetinin yüzde 50 seviyesinde olduğunu vurgularken bu oranın gelişmiş ülkelerde yüzde 20 seviyesinde olduğunu söyledi. Hatta Miami'de bile arsa maliyetlerinin Türkiye'ye göre düşük kaldığını belirtti.

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Mikrofon uzatılan bir vatandaş ise "Miami'ye talep yok, Türkiye'ye talep var, dışarıdan talep geliyor" yorumunu yaptı.

Sektör temsilcilerinin konuta erişimin kolaylaşması için önerisi dikkat çekti. Buna göre arsalar kamu eliyle üretilecek. Devlet eliyle uygun arsa teklifinin nasıl karşılık bulacağı merak edilirken sektör temsilcileri konut kredisindeki kısıtlamaların da kaldırılmasını istiyor.

Hissenet
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konut fiyatları arsa arsa fiyatları
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