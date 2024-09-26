Müteahhit evine, yönetim kirasına çöktü! 211 ev sahibi aynı yöntemle mağdur oldu

İstanbul'da yaşayan Murat Ufak'ın 7 yıl önce Esenyurt'ta almış olduğu dairesini, iddiaya göre müteahhit üçüncü şahıslara sattı ve sonrasında da kiracılar yerleştirdi. Müteahhitle site yönetimi birbirleriyle işbirliği yaparak, söz konusu kiraları toplamaya başladı.

211 DAİRE SAHİBİ MAĞDUR

Toplam 211 daire sahibi de ne evlerine yerleşebildi ne de kiralarından faydalanabildi.

"MÜTEAHHİT DAİREME ÇÖKTÜ"

Show Haber'e konuşan Murat Ufak "Benim tapum hiçbir şekilde görülmedi. Emlak beyanım görünmedi. Yani daireme açıkçası çöktürüldü. Noterden satış vaadi sözleşmesini yapan kişinin tapusu yok. Müteahhit ama tapusu yok. Notere beyanda bulunuyor. '30 numaralı daire benim adıma kayıtlıdır' şeklinde." ifadelerini kullandı.

"SİTEYE ÇETE ÇÖKTÜ! 876 SAHTE SATIŞ YAPTI"

Site yönetimini üstlenen kişi ise "İşgalcileri çıkaramıyoruz" diyerek kendisini savunurken, "Siteye çete çöktü" iddiasına bulundu:

"Murat beyin hakkı var ama biz nasıl bekliyorsak o da bekleyecek. Buraya bir çete çöktü. Burada 876 tane sahte satış yaptı. Burada çetenin kiraya verdiği 30-37 tane daire vardı. Onların da yönetim adına biz kiralarını alıyoruz."