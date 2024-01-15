Ne Ankara, ne İstanbul ne Ege kıyısı... Türkler evini artık oradan alıyor! 3+1 dairenin fiyatı şatoyla yarışıyor

Emlakçıların telefonu artık yurt dışından konut edinmeyi aklına koymuş vatandaşların çağrılarından adeta susmuyor. Yurt dışı konut edinimine yıldan yıla artan rağbet istatistiklere de yansıdı. Vergi oranları, amortisman süresi, tatil gibi imkanlar da bu artan eğilimin belirleyici detaylarından bazıları...

DAHA YÜKSEK KİRA GETİRİSİ SAĞLIYOR

Türkiye'de konut fiyatları yurt dışındaki gayrimenkullerle yarışır hale geldi. Hal böyle olunca Türk yatırımcı da rotasını sınır dışına çevirdi. Hem daha yüksek kira getirisi hem de daha kısa amortisman süresiyle parası olan için yurt dışında yatırım cazip hale geldi.

Amorti süresininn yurt dışında çok kısa olduğunun altına çizen gayrimenkul uzmanı Elifcan Uçak, "Amorti süresi çok kısa yurt dışında. Amorti süresi Türkiye'de 30, 40 yıl. Avrupa ülkelerinde ve Arap ülkelerinde ise 9 ila 10 yıl arasında değişmekte" derken son zamanlarda telefonlarının genelde yurt dışı yatırımları için çaldığını da sözlerine ekledi.

KEÇİÖREN'DEKİ DAİRE FRANSA'DA ŞATOYA DENK

Bu duruma bir örnek Ankara Keçiören'den. Bu ev 6 milyon lira. 3+ 1 daire güncel Euro kuruyla 183 bin 374 Euro ediyor.

Bu ise ev değil adeta şato. Fransa kırsalında, fiyatı 185 bin Euro.

Bir örnek de İngiltere'den: 4 milyon 655 bin liraya ufak da olsa konut sahibi olabilmek mümkün.

ARTIŞ İSTATİSTİKLERE YANSIDI

Yurt dışı taşınmaz edinimi istatistiklerle de ortaya kondu: 2020 yılında yaklaşık 35 bin konut satılırken 2021 yılında bu rakam 41 bin 500 civarına yükseldi. 2023 yılına gelindiğinde ise rakamların çok daha fazla artması bekleniyor.

TATİL İMKANLARI VE VERGİ ORANLARI CEZBEDİYOR

Vatandaşların yurt dışında bir yandan tatil de yaptıklarını belirten Uçak, vergi oranlarına dikkat çekerek "Arap ülkelerinde yüzde 1 bir vergi ödüyorsunuz. Avrupa ülkelerinde de kesinlikle bir defaya olsun verginizi ödedikten sonra oranın yönetim şekliyle alakalı hiçbir probleminiz kalmıyor" diye konuştu.

Show Haber'in haberinde vatandaşların görüşlerine de yer verilirken bir vatandaş 5 milyon TL'si olsa kira getirisinin de iyi olması nedeniyle Kıbrıs'ta yatırım yapmayı düşündüğünü ifade etti. Bir başkası ise "Yurt dışına yatırım daha mantıklı geliyor; hem kira getirisi olsun hem yatırım hem orada sunulan imkanlar..." dedi. Yine bir başka vatandaş da "Şu anda kredilerin geri dönüşü çok yüksek bir ödeme olduğu için en azından bu riski yurt dışında değerlendirebilirim diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





