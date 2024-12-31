FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Ne ıslak imza gerekiyor ne de şubeye gitmeniz... Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut kredisi almak için şartlar değişti

Ne ıslak imza gerekiyor ne de şubeye gitmeniz... Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut kredisi almak için şartlar değişti

31.12.2024 10:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut kredilerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan konut kredisine ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre, konut kredisinde şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kullanılabilecek.

Ne ıslak imza gerekiyor ne de şubeye gitmeniz... Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut kredisi almak için şartlar değişti

Ticaret Bakanlığı konut kredileri ile ilgili yeni bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yürürlüğe göre, düzenlemelerle finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, konut finansmanı sözleşmeleri ve tüketici kredisi sözleşmelerinde değişikliğe gidildi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM HIZLANDIRILDI

Yapılan değişikliklerle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ekimde yürürlüğe giren düzenlemelere uyum amaçlandı. Tüketicilere yönelik finansal hizmet sunumunda dijital dönüşümü hızlandıracak adımlar atıldı.

temsili-konut-5

KONUT KREDİSİ İÇİN BANKAYA GİTMENİZ GEREKMİYOR

Düzenlemelerle birlikte konut kredilerinin şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kullanılması mümkün kılındı. Bu kapsamda krediye erişim işlem aşamalarının kolaylaştırılması, sözleşme akdine bağlı olarak kullanılan dokümantasyondan tasarruf sağlanması ve mesafeli finansal hizmet sunumuna ilişkin uygulamanın yaygınlaştırılması amaçlandı.
Yürürlüğe giren değişikliklerle birlikte hem bireysel ihtiyaç hem de konut kredilerinde geçmişte yazılı olarak başvuru yapmayı gerektiren krediye bağlı bazı işlemlerin uzaktan iletişim araçlarıyla yapılabilmesi sağlandı.

temsili-konut-5

ÖNCE ARA BULUCU

Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı haline getirilmesi dikkate alınarak, hem bireysel ihtiyaç ve konut kredilerinde hem de elektronik ortamda tüketicilerce satın alınan sigorta, bireysel emeklilik, ödeme ve diğer bankacılık hizmetlerine ilişkin sözleşmelerde, tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetine veya dava açmadan önce ara bulucuya başvurulması şartı ile tüketici mahkemesine yapabileceklerine dair bilgiye sözleşme içeriğinde yer verilmesi zorunlu tutuldu. Böylelikle tüketicilerin daha doğru bilgilendirilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi resmi gazete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Çekebilen varmı ki
Fakir ekmek bulamıyor askıda ekmeğe koşuyor bunlar bankaya gitmeden konut kredisi çekmeden bahsediyor
Dolandırıcılara gün doğdu
En Çok Okunan Haberler
Füze yağdırdılar! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçtı

Füze yağdırdılar! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçtı

Neredeyse insan boyutunda...

Neredeyse insan boyutunda...

2025'e saatler kala yepyeni zam AK Partili ismi isyan ettirdi

2025'e saatler kala yepyeni zam AK Partili ismi isyan ettirdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut kredisi almak için şartlar değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut kredisi almak için şartlar değişti

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

1 Ocak'tan itibaren zamlı fiyatla satılacak!

1 Ocak'tan itibaren zamlı fiyatla satılacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.