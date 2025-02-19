Ne İstanbul ne Ankara ne İzmir... En büyük değişim o ilde oldu! Talep artınca hesap şaştı

Muğla, 10 yıllık konut metrekare fiyat artışında ilk sırada yer aldı. Muğla’nın ardından ikinci sırada yüzde 313,5 oranındaki fiyat artışı ile Muğla’nın komşu ile Aydın gelirken, üçüncü sırada yüzde 300,6 oranı ile Kırklareli yer aldı.

FİYAT ARTIŞINDA EN BÜYÜK ETKEN

Muğla’daki konut metrekare fiyat artışında en büyük etkenin Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça gibi önemli turizm bölgelerine talebin artması, bu bölgelerdeki turizm hareketliliğinin artışta etkili olduğu, bunun yanında pandemi döneminde İstanbul, Ankara gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu illerden sakin bir yaşam nedeniyle Muğla’ya rağbetin artmasının fiyat artışında etkili olduğu tahmin ediliyor. (İHA)