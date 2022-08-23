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Öğrenciye kiralık ‘kedi evi!’ Artık neredeyse imkansız… Harabe gibi evlere istenen rakamlar şoke etti

23.08.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu her geçen gün daha da büyüyor. Ancak fahiş fiyat ve kiralık ev arz sorunu ile karşı karşıya olan öğrencilerin işi artık daha zor. Ev sahipleri bir kedinin bile yaşayamayacağı evlere 6.500 TL, sobalı evlere ise 4.500 TL kira istiyor. Çoğu ise öğrenciye ev kiralamaya karşı. Kontrat süreleri de 6 aya inmiş durumda. Sadece emlakçılarda değil internet sitelerinde de kiralık ev bulmak artık neredeyse imkânsız…

Öğrenciye kiralık ‘kedi evi!’ Artık neredeyse imkansız… Harabe gibi evlere istenen rakamlar şoke etti

Üniversiteye başlayacak milyonlarca genç KYK yurtlarına yerleşemeyince özel yurtların kapısını çaldı. KYK yurtlarında yer bulamayanlar özel yurtlara yönelse de bu kez yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldı. İstanbul’da özel yurt ücretleri ise 200 bin liraya dayanmış durumda. Öğrenciler için bir diğer seçenek ise ev kiralama. Yaşanan arz sorunu ile kiralık ev sayısının azaldığı dönemde şanslı olup kalacak yer bulabilenler de fahiş kiralar ödüyor. Kiralar 5-6 bin lira arasında değişiyor. Öğrenciler kazandıkları üniversiteye yakın ev bulamıyor. Buldukları evler de adeta harabeyi andırıyor.

Sabah Gazetesi muhabirlerinden Merve Bilkay ve foto muhabiri Hatice Çinar üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek 3 bin lira bütçeyle ilçe ilçe gezerek yaşanan sorunu gözler önüne serdi. Öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği Eyüpsultan, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy ve Kartal gibi ilçelerde 6.500 lira ile 350 bin lira arasında olduğu belirtildi.

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SOBALI EVE 4 BİN 500 TL KİRA

Eyüpsultan’da kiralık ev bulmanın neredeyse imkansız olduğu ifade edildi. "Maalesef ev yok. Bizim de işlerimiz durdu. Ev sahipleri şu an mevcut kiracılarını çıkarmaya çalışıyor ya da birkaç ay sonra daha da pahalıya kiraya vermek için evlerini boş tutuyorlar” yanıtı alındı.

Emlakçılar ayrıca “Yanınıza bir ev arkadaşı daha alın ya da ailelerinizle konuşun size biraz daha para göndersinler. Biz aslında öğrencilere kiralamak istemiyoruz evleri; fiyatlar arttı, ödemelerde zorluk yaşayabilirler. En uygun kiralık daire 5.500 TL'den başlıyor, 45 bin TL'ye kadar çıkıyor. Emlakçı arkadaşımda bir daire var 4 bin 500 TL ama sobalı..." Günde minimum 15-20 öğrencinin gelip ev sorduğunu ama bütçelerine uygun bir yer bulamadıklarını söyleyen emlakçılar, şu sıralar kiralıktan çok satılık dairelere odaklanmış durumda” ifadelerini kullandı.

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3 BİN LİRAYA ADETA KEDİ EVİ

3 bin lira bütçeye uygun ev olup olmadığı sorulan emlakçılar, o paraya ancak harabe bir ev bulunabileceğini söyleyerek, "Öyle evler de var. Hatta şu an kapış kapış gidiyor. Ama benim kedim var kedimi koysam o evlerde yaşayamaz, size o kadar söyleyeyim. Benim çok yakın arkadaşım Gültepe'de 1.500 TL'ye oturduğu evden çıkarılıyor. Şimdi ev sahibi o evi 9 bin TL'ye kiraya verecek" dedi.

ARTIK KONTRATLAR 6 AYLIK

Levent’te ise Eyüpsultan’ın aksine öğrenciye sıcak bakılsa da 7 emlakçının tamamında kiralık ev bulunamadı. Sekizinci emlakçıda dört kiralık daire olmasına karşın teslim tarihi 2 ay sonraya verildi. Nedenini açıklayan emlakçılar, "İçinde kiracılar var. Sözleşmelerini yenilemedik. Artık ev sahipleri kontrat yenilemiyor. En uzun kontrat süresi artık 6 ay oldu ve biz de ciddi bir zam yapacağız” yanıtını verdi.

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MEVCUT KİRACILAR ÇIKARTILIYOR

Beşiktaş’ta ise kiralar 8 bin liradan başlayıp 350 bin liraya kadar çıkıyor. Semtteki kiralık evler ise hem eski hem de tek odalı. İçinde hâlihazırda 4 öğrenci kalan ve rutubet içinde olan bir evi gezdiren emlakçının ifadeleri ise şu oldu:
“Ama bu ev büyük, havadar ve çok merkezi konumu var. Sahile 5 dakika."

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KİRACI KİRAYA VERİYOR

Üsküdar, Kadıköy ve Kartal'da da durum farklı değil. Bu ilçelerde de kiralar 6 bin TL'den başlıyor 150 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kimse öğrenciye ev vermek istemezken, ev sahipleri ise kiracıların evleri günlük kiraya vermesinden şikayetçi.

Öte yandan internet sitelerinde de kiralık ev bulmak imkansız hale geldi. Kadıköy'deki bir emlakçı konuya ilişkin, "Ev bulsak bile eşe dosta öneriyoruz. İnternet sitelerine ilan koyduğumuz an telefonlar yağmaya başlıyor" diye konuşuyor.

'EV ARKADAŞI' KİRAYI ARTIRABİLİR

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, evin bir bölmünü başkasına kiralama konusunda ciddi uyarıda bulunuyor. Aşa, "Evde kalacak kişi sayısına göre kiralar artış gösterebiliyor. Ev sahibi evinde kontratta belirtilen dışında kişilerin yaşadığını öğrendiği takdirde mahkeme yoluyla kiracıları tahliye ettirebilir. Durumu suistimal eden kiracılar da var. Kiracı odasını kiraya veriyor. Bu durum yaygınlaşmaya başladı ve evlere zam yapılmasına yol açtı" dedi.


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