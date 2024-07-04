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Önce yüzde 25 sınırı bitti sonra yüzde 65 artış geldi: Uygun fiyata bulan şanslı! Temmuz gerginliği dört bir yanı sardı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.07.2024 09:46
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Türkiye genelinde Haziran 2022'den bu yana devam eden kiralara yüzde 25 sınırlaması uygulaması, 1 Temmuz itibarıyla son buldu. Kiracılar arasında ise Temmuz tedirginliği başladı. Emlakçılar, arz talep dengesinde bir sorun olmadığını ancak fiyatların yüksek olduğunu vurgulayarak, "Birçok kiracı endişeli. Artan fiyatları karşılayamayacak kiracılar ev arayışına başladı” dedi.

Önce yüzde 25 sınırı bitti sonra yüzde 65 artış geldi: Uygun fiyata bulan şanslı! Temmuz gerginliği dört bir yanı sardı

Yeni dönemle birlikte kiraların artması gereken rakam da dün belirlendi ve yüzde 65,07 oldu. Buna göre bundan sonra Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) kiralar belirlenecek.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, geçen yıla göre kiraların yüzde 5-10 arasında düştüğüne vurgu yaparak, "Vatandaşlar oturduğu semti değiştirmek istemiyor. Ancak uyguna da ev bulamıyor" dedi.

EMLAK (44)

"EV VAR ANCAK FİYATLAR YÜKSEK"

Ukrayna savaşı ve 6 Şubat depremleri nedeniyle Antalya, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde 2023 yılında ev bulunamadığını hatırlatan Taylan, şunları söyledi: "Buralardan gelen kişilerin birçoğu kendi iline döndü. Bu nedenle arz talep dengesinde bir problem yok ev var ancak fiyatlar yüksek. Ancak kiracılar ev sahipleri ile anlaşamadığı takdirde uygun fiyata da ev bulamıyor. Kiraların düşmesi isteniyorsa devlet eliyle satılık ya da kiralık konutların piyasaya arz edilmesi gerekiyor."

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“KİRACILAR EV ARAYIŞINA BAŞLADI”

Haber Global'in haberine göre; emlakçı Şaban Özdemir uygulamanın bitmesiyle birlikte ev değişimlerinin çok olacağının altını çizerek, "Kiracıların birçoğu tedirgin. Zamları karşılayamayacak kiracılar ev arayışına başladı. Daha kira artışı yapılmadan ev soranlar oldu" ifadelerini kullandı.

Express


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