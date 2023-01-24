FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Orta gelirliye konut kampanyasında 85. taksit detayı! AK Partili vekil açıkladı: O para geri alınacak...

Orta gelirliye konut kampanyasında 85. taksit detayı! AK Partili vekil açıkladı: O para geri alınacak...

24.01.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Konut Finansman Programı kapsamında orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak projede devlet desteği ilk 3 yıl taksit ödemelerinde geçerli olacak. Ancak 15 yıl vadeli planda ilk üç yıl verilen Hazine katkısının 85’inci taksitten itibaren geri alınması öngörülüyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, faiz oranının basit faiz yöntemi kullanılarak hesaplanacağını, geri ödeme süresince ilave bir faiz alınmayacağını belirtti.

Orta gelirliye konut kampanyasında 85. taksit detayı! AK Partili vekil açıkladı: O para geri alınacak...

Orta gelirli vatandaşların konut sahibi olması için hazırlanan Yeni Evim Projesi'nin altyapısını oluşturan yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Program kapsamında bu yıl 100 bin konut için finansman kullanılması ve bu konutların yaklaşık yarısının bankalar tarafından esnek ödeme planı ile sunulacağı öngörüldüğünde, 50 bin konut için kullanılacak finansman için Hazine katkısı sağlanacak. Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin yasa teklifinin etki analizine göre 50 bin konut için Hazine katkısı bu yıl 2 milyar 750 milyar, 2023, 2024 ve 2025 yılları için toplam 18 milyar 220 milyon lira olacak.

thumbs_b_c_bed6154ddd6caf9ed3dc92ddea0167ba

HAZİNE DESTEĞİ 85'İNCİ TAKSİT SONRASI GERİ ALINACAK

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı. İlk 3 yıl ödemelerde Hazine desteği sağlanacak konut kampanuası için Savaş, 85'inci taksit sonrasında ilave bir faiz olmadan geri alınacağını açıkladı.

thumbs_b_c_3f7d7b5bb42cd617a6ebc0168bec3dc7

"Bir örnek paylaşmam gerekirse 15 bin lira hane geliri, 1,1 milyon lira konut satış bedeli ve yüzde 0,69 faiz oranı varsayımında vatandaşlarımızın ödeyeceği yaklaşık taksit tutarı, ilk yıl için 4 bin 500 lira; ikinci yıl için 5 bin 400 lira; üçüncü yıl için 6 bin 500 lira olacak. 4. ve 7. yıllar arasında 9 bin 700 lira, 8. ve 15. yıllar arasında 11 bin 200 lira düzeyinde olacak" diyen Savaş, "Bu planda, yüklenici tarafından yaklaşık 55 bin, Hazinemiz tarafından ise yaklaşık 98 bin liralık katkı sağlanacaktır. 100 bin konuta ilişkin finansman kullandırılması ve bu finansmanının yaklaşık yarısının Hazine katkılı olması halinde 2023 yılı için Hazine katkısının toplam maliyetinin 2,75 milyar lira olmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

15 YIL VADE İMKANI

Program ilk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olacak. 15 bin lira hane geliri, 1.1 milyon lira konut satış bedeli ve yüzde 0.69 faiz oranı varsayımında vatandaşların ödeyeceği yaklaşık taksit tutarı, ilk yıl için 4 bin 500 lira, ikinci yıl için 5 bin 400 lira, üçüncü yıl için 6 bin 500 lira düzeyinde olacak.

thumbs_b_c_52e73a15ecd2ee3f96800b98a0539d39

Yeni Konut Finansmanı Programı kapsamında uygun koşullarda sağlanacak finansman için Hazine uygun finansman enstrümanlarıyla kaynak sağlayacak. Etki analizine göre, vatandaşların kullanacakları konut finansmanlarında, ilk 3 yıl boyunca gelirlerinin belirli bir düzeyinde taksit ödemesi yapabilmeleri için Hazine tarafından geri ödeme koşuluyla ve yüklenici tarafından geri ödemesiz katkı sunulacak.

YENİ EVİM KONUT KAMPANYASINDA 0.69, 0.79, 0.99 FAİZ ORANI

Düzenlemeyle program kapsamında faiz oranı, kâr payı, vade, finansman tutarı, hane gelirine ilişkin sınırlamalar gibi özelliklerin belirlenebilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor. Program çerçevesinde ilk aşamada 2 milyon liraya kadar 0.69, 2 milyon lira ile 4 milyon lira arası için 0.79, 4 milyon lira ile 5 milyon lira arasındaki krediler için 0.99 faiz oranı, kâr payı ile finansman kullandırılması planlanıyor.

thumbs_b_c_a42c9ec085c1fc59a2b7addd586937f7

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASINDA ŞARTLAR NE?

Birinci ve ikinci bölgede program kapsamında konut sahibi olmak için son 1 yıl içinde resmi kayıtlara göre yerleşim yerinin aynı il olması gerekiyor. Pogramdan faydalanacak vatandaşların son 12 ay içerisinde 9 ay sosyal güvenlik primi yatırmış olması zorunlu olacak.

05.01_3_AA-29913977-750

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ konutları kura takvimi belli oldu! İşte 12 ilin TOKİ çekiliş tarihleriTOKİ konutları kura takvimi belli oldu! İşte 12 ilin TOKİ çekiliş tarihleri
O ilde adeta altın fışkıracak! O ilde adeta altın fışkıracak!
Kilosu 110 TL'ye alıcı buluyor! Yurt dışına bile satıyorKilosu 110 TL'ye alıcı buluyor! Yurt dışına bile satıyor

En Çok Okunan Haberler

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Kılıçdaroğlu'ndan ters köşe! 'İki ismi önerecek' iddiası

Kılıçdaroğlu'ndan ters köşe! 'İki ismi önerecek' iddiası

Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları

Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları

İkinci el otomobilde yeni oyun: '1001' km ile bayilerden pahalı satıyorlar

İkinci el otomobilde yeni oyun: '1001' km ile bayilerden pahalı satıyorlar

'40 bin TL'den aşağıya yapılamıyor' Hobi olarak başladı mesleği oldu

'40 bin TL'den aşağıya yapılamıyor' Hobi olarak başladı mesleği oldu

Yüksek emekli maaşı almanın formülü: Yüzde 20'ye kadar yükseltmek mümkün...

Yüksek emekli maaşı almanın formülü: Yüzde 20'ye kadar yükseltmek mümkün...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.