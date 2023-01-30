Orta gelirliye konut projesi fırsatçıları radarda! İhbar yağdı: Vergilere inceleme...

Fahiş fiyat artışı yapanlar, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunanlar, piyasada arz talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçılar hepsi yakın takipte. Bu kapsamda gayrimenkul sektörüne yönelik finansman, tapu ve emlak verileri mercek altına alındı. Gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak analiz çalışmaları yürütüldü. Vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendirmeye alındı.

55 BİN RİSKLİ İŞLEM TESPİT EDİLDİ

İncelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılacak.

80 BİN MÜKELLEF MERCEK ALTINDA

RADAR sistemiyle mükellefler de yakından takipte. Sistemle gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan kişiler tespit edililiyor. İlk etapta RADAR'a 80 bin mükellef takıldı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri mercek altına alındı.

FAHİŞ FİYATA YÖNELİK YAPTIRIMLAR NE OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum daha önce yaptığı açıklamasında fırsatçılık yapacaklar için konunun yakın takipçisi olacaklarını belirterek, "Asıl olan komisyonun görevi de projeye dahil olan firmalar girdiğinde bizim belirlediğimiz kriterler durumu girecek. Uymamaları halinde yapacağımız sözleşme ile onlara sağladığımız garantörlük ve bu konut kredisinde yararlanamayacaklar" demişti.



