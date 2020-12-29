Pandemiye rağmen konut satışı geçen yıla oranla yüzde 25 arttı

Tüm dünya koronavirüs pandemisinde bir yılı geride bıraktı. Bir yılık süreçte birçok sektör ve iş kolu durma noktasına geldi. Bu süreçten etkilenen ve yeni normal ile birlikte yeniden canlanan inşaat sektörünü değerlendiren Disa Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Palabıyık, Türkiye’nin en büyük sektörlerinin başında gelen inşaat sektörünün pandemi kısıtlamalarına rağmen büyümeyi sürdürdüğünü ifade etti. 2019 ile 2020 satış rakamlarına bakıldığında 2019’un son çeyreğine göre 2020’nin son çeyreğinde konut satışlarında yaklaşık olarak yüzde 25 oranında artış olduğunu belirten Palabıyık, hükumetin destek paketlerinin, kamu bankalarının faizlerini düşürmelerinin ve konut kredilerindeki faiz düşüklüğünün konut satışlarındaki bu artışı desteklediğini kaydetti.

'KONUT SATIŞLARI ARTIŞTA'

İnşaat sektörünün 2020 yılını değerlendiren Palabıyık, “Pandemiyle birlikte inşaat sektörü diğer sektörlerle beraber durdu. Fakat normalleşme sürecinin başlaması ve hükumetin destek paketleriyle inşaat sektöründe bir canlanma oldu. 2020, 2019 yılına nazaran biraz daha sönük geçse de yılın son çeyreği inşaat sektörü açısından faydalı oldu. Bunun yanı sıra banka faizlerinin düşmesi konut satışlarında bir artış gerçekleştirdi. Geçen yıla oranla konut satışları bu yıl artışta” dedi.