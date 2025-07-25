Peşinat ve faiz yok: Bakan Kurum 15 soruda ‘Gayrimenkul Sertifikası’nın tüm detaylarını açıkladı!

TOKİ ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulaması, küçük yatırımcıların gayrimenkul projelerine düşük tutarlarla ortak olabilmesine imkan tanıyacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gayrimenkul sertifikasında merak edilenleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

15 SORU İLE TÜM DETAYLAR BELLİ OLDU!

15 soruda tüm merak edilenleri aktaran Bakan Kurum, "Görüyorum ki; dün açıkladığımız küçük birikimlerle ev alma projemize ilgi büyük ve merak edilen birçok konu var" diyerek merak edilenleri tek tek yanıtladı.

Bakan Kurum, Sermaye Piyasası Kurulu denetiminde bir yatırım olacağının ifade ederek, "Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görür, hisse senedi gibi alınıp satılabilir" dedi.

"Diğer yatırım araçları yerine neden Gayrimenkul Sertifikası seçmeliyim?" sorusuna ise Bakan Kurum şu şekilde yanıt verdi:



"Bu sistem yüksek peşinatlar ve banka kredileri olmadan, küçük birikimlerle ev sahibi olma (Asli Edim) veya Borsa İstanbul'da işlem gören bir menkul kıymet yatırımı yapma fırsatı verir. Aynı zamanda konut satın almadan konut değeri kadar kazanç (Tali Edim) elde etme imkanı sunar



Sertifikanın güvencesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ ve Emlak Konut güvencesinde olduğunu kaydetti.

BİR SERTİFİKA NE KADAR?

Ne kadar bir ücret ile alınabileceğini açıklayan Bakan Kurum, şunları aktardı:



"Yatırım yapmak için tek bir sertifika (1 sertifika fiyatı 7,59 TL) almanız yeterlidir. Bütçenize göre dilediğiniz adette sertifika alabilir, birikimlerinizi yavaş yavaş büyütebilirsiniz. Herhangi bir alt veya üst limit bulunmamaktadır"



NASIL EV SAHİBİ OLUNACAK?

"Gayrimenkul Sertifikası ile nasıl ev sahibi olurum?" sorusuna ise Bakan Kurum şunları söyledi:



"Sertifikalarınızı biriktirdikçe, istediğiniz gayrimenkulün sertifika adedine ulaştığınızda ilgili projeden ev sahibi olabilirsiniz. Bu sürece 'Asli Edim' denir"

Evini proje bitmeden seçilebileceğini kaydeden Bakan Kurum, "Gayrimenkulün sertifika adedine ulaştığınızda, asli edim talep süresi içerisinde talepte bulunarak Damla Kent Projesi'nden evinizi seçebilirsiniz. Böylece beğendiğiniz daire sizin için ayrılır ve başka birine satılamaz. Projenin tamamlanmasıyla evinizin tapusunu alabilirsiniz" şeklinde konuştu.



ORTAK KONUT ALINABİLİR

Ortak konut alma imkanın da olduğunu belirten Bakan Kurum, "Bir daireyi birden fazla kişi birlikte alabilir. Bu uygulamaya paylı mülkiyet denir. Yani iki ya da daha fazla kişi, sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabilir ve tapuya isimleri hisseleri oranında yazılır"

Fiyatların farklılık gösterdiğinin altını çizen Bakan Kurum, "Dairelerin bulunduğu kat ve cephe gibi özelliklerine göre fiyatları ve dolayısıyla sertifika adetleri daireye göre farklılık göstermektedir. Bu farka "şerefiye farkı" denir" dedi.



TALEPLER NE ZAMAN TOPLANACAK?

"Proje kapsamında ne kadar konut satılacak, talepler ne zaman toplanacak" sorusuna ise Bakan Kurum, "Damla Kent Projesi'nde 5 bin 325 konut yer alacak, ilk olarak projenin birinci etabında yer alan 1540 adet konut halka arz edilecek. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında talep toplanacak" sözlerini kullandı.

Ev almak istemeyen yatırımcılar için iki seçeneğin bulunduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Birincisi dilerseniz yatırım hesabınızdan satış emri vererek, sertifikalarınızı güncel borsa fiyatı üzerinden satabilir, birikiminizi nakde çevirebilirsiniz. İkincisi proje sonuna kadar bekleyip 'Tali Edim' kapsamında gayrimenkul satışından elde edilen gelirden, sertifikalarınız oranında kazanç sağlayabilirsiniz" cümlelerini kurdu.

***Bakan Kurum, merak edilen diğer soruları ise şu şekilde cevaplandırdı:

"Gayrimenkul Sertifikalarımı istediğim zaman satabilir miyim?"



"Evet, satabilirsiniz. Gayrimenkul Sertifikaları, Borsa İstanbul'da işlem görür, hisse senedi gibi istediğiniz zaman alıp satabilirsiniz. Sertifikalarınız o günkü borsa fiyatı üzerinden satılır ve paranız hesabınıza geçer"

"Proje tamamlandığında tüm gayrimenkuller satılmazsa ne olur?"



"Proje kapsamında eğer satılmamış bir gayrimenkul bulunursa tüm satılmamış gayrimenkuller TOKİ tarafından izahnamede belirtildiği şartlarda satın alınır."

"Gayrimenkul Sertifikasında yatırım takvimi ne kadar sürer?"



"Damla Kent Projesi yatırım takvimi 48 ay olarak planlandı."



"İstediğim dairenin Gayrimenkul Sertifika adedi proje boyunca değişir mi?"



"Hayır değişmez. Proje tamamlanana kadar ihraç tarihinde belirlenmiş sertifika adedine ulaştığınızda evinizi alabilirsiniz."

"Projeden daire satın almak için ne kadar sertifika biriktirmek gerekir?"



"62 metrekarelik 1+1 daireler için 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 2+1 daireler için 863 bin 276 adet sertifika biriktirmek gerekiyor."