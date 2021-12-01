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Resmi Gazete'de yayımlandı! SPK'dan gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin düzenleme

01.12.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! SPK'dan gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin düzenleme

SPK, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişikliğe gitti.

Buna göre, Kurucu ve Portföy yöneticisi tanımlarına "gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketini" kısmı ilave edilirken, tebliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, "Bununla birlikte, fon, tapuya tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme talepleri dâhil olmak üzere her türlü sicil işlemleri ile ortağı olacağı anonim ortaklıkların kuruluş, sermaye artırımı veya pay devri işlemleri dahil her tür ticaret sicili işlemleriyle sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur." şeklinde değiştirildi.

Ayrıca fonların portföy işletmek amacıyla kullanabilecekleri varlıklara; gayrimenkul sertifikaları ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları eklenirken, yapılabilecek işlemlere ise; repo ve ters repo işlemleri, vaad sözleşmeleri ile taahhütlü işlem pazarında gerçekleştirilen işlemler, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçları da dahil edildi.

Tebliğin dokuzuncu maddesi de şu şekilde değiştirildi:

"4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen gayrimenkul yatırımlarının yapılması veya bu yatırımların fon portföyünden çıkarılması öncesinde işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin örnekleri işlemlerin gerçekleştirilmesinden makul bir süre önce portföy saklama tebliği kapsamındaki sorumluluklarının yerine getirilebilmesini teminen portföy saklayıcısına gönderilir. Makul süre tanımına ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin gönderim usullerine portföy saklama sözleşmesinde yer verilir."

Tebliğin onikinci maddesinin yedinci fıkrası, "Katılma paylarının yatırımcılara satışına başlanmadan önce kurucu ve portföy yöneticisi tarafından fon katılma payları kendi portföyüne alınabilir ve/veya gerekçeli yönetim kurulu kararı alınarak fona borç verilebilir." şeklinde genişletilirken, fonlar, altın ve diğer kıymetli madenler dışındaki emtia ve bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapamayacak.

Tebliğdeki değişiklikle, portföy yönetim ücreti, sabit bir tutar olarak veya fonun portföy değerinin, toplam değerinin veya aktif toplamının belli bir oranı olarak veya Kurulca uygun görülen yöntemle belirlenebilecek.

Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. (AA)

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