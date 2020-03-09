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Rize'nin Çayeli ilçesinde arsa fiyatları İstanbul Boğazı ile yarışıyor

EMLAK HABERLERİ  | 09.03.2020 09:58 | Son Güncelleme

Rize'nin Çayeli ilçesinde, 300 metrekarelik arsa ve üzerindeki 2 katlı bina, belediye tarafından 5,5 milyon TL'ye liraya satışa çıkarıldı. Sosyal medyada arsa ve binaya biçilen değerin İstanbul Boğazı'ndaki yalı fiyatlarına eş değer olduğu eleştirileri yapıldı. Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "İlçenin en değerli yerinde 300 metrekare arsamıza 5,5 milyon TL değer biçtik. Bu bir yalı fiyatı ise değerli ve güzel bir şey” dedi.

Doğu Karadeniz'de engebeli arazi şartları yapılaşmaya sınırlı alan tanıyor. Mevcut imara açık arazilerde bu nedenle yüksek fiyatlarda alıcı buluyor. Rize'nin Çayeli ilçesinde belediye ilçe meydanında yer alan içerisinde 2 katlı binanın da yer aldığı 300 metrekarelik ihale yoluyla 5.5 milyon TL'ye satışa çıkardı. Sosyal medyada arsa ve binaya biçilen değerin İstanbul Boğazı'ndaki yalı fiyatlarına eş değer olduğu eleştirileri yapıldı. İhale, 19 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, bölgede düz arazinin kısıtlı olmasına bağlı olarak arz ve talep dengesizliğinden dolayı arazilerin pahalı olduğunu söyledi. Çiftçi, "Satışa çıkardığımız yer çok kıymetli bir konumda bulunduğu için fiyatının çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Bazen Üsküdar'la, Ümraniye ile Çayeli’ndeki daire fiyatlarını kıyaslıyorum. Çayeli'ndeki dairenin fiyatı ile oradaki fiyatlar belki baş başa, belki biraz daha fazla. Burada ne hazine arazisi, ne vakıf arazisi var. Bütün arazi şahısların tapulu arazisi. Kalabalık bir nüfus var ve bu nüfusa araziler bölündüğünde küçük birer parça kalıyor. Zaten çoğu hemşerimiz arazisini satma taraftarı değil. Çünkü küçük bir parça arazileri var ve bu topraklarla bir bağının olmasını istiyorlar. Siz o arazileri almak isteseniz de bunun bir bedeli onlar için olmuyor. Fiyatlarda bu şekilde psikolojik olarak yükseliyor” dedi.

'ARSAMIZ BİR YALI DEĞERİNDEYSE GÜZEL BİR ŞEY'

İlçenin en değerli yerindeki 300 metrekare arsaya 5, 5 milyon TL değer biçtiklerini ifade eden Çiftçi, "Bu bir yalı fiyatı ise değerli ve güzel bir şey . Biz buranın fiyatını belirlerken hem bağımsız bir firmadan hem de arkadaşlarımızın belediye içindeki bir komisyondan fiyatla ilgili bir tespiti yapılmasını istedik. Yani bizim keyfi olarak fiyat belirleyecek bir durumumuz yok. İşin gerçeği biz belediye olarak borçlu bir belediye devralmamış olsaydık böyle değerli bir yeri belediye hizmetlerinde kullanılmak isterdik. Mecburen satma kararı aldık belediye meclisi olarak. Kapalı zarf usulü bir satış komisyonu huzurunda yapacağız, umarız satılır. Çünkü gerçekten buranın satışından gelecek olan geliri bekleyen birçok esnaf hemşerimiz, sabırla borcumuzu ödememizi bekliyorlar. Umarız iyi bir müşteri çıkar, derki ‘gidelim Çayeli Belediyesi’ni de sıkıntıdan kurtaralım, güzel bir yeri varmış onu satın alalım’. Umarız o fiyatı verir daha fazlasını verirler, biz de hem borçlarımızı ödemiş oluruz hem de ilçemizde başka hemşerilerimizin yeni projeler için kullanacağı bir alanı onların düşüncesine ve planlarına sunmuş oluruz" diye konuştu.

'ARAZİ YOK, EVLER PAHALI'

Çayeli'nde yaşayanlar da ilçede arazi ve konut fiyatlarının çok pahalı olmasından dert yandı. Esnaf Süleyman Hürremoğlu, "Bölgemizde araziler engebeli olduğu için düz yerler çok kıymetli. Biz böyle yüksek rakamlar duymaya alıştık” dedi. Selahattin Yahya ise "Arazimiz kıt, ev yapacak yeri olmayan insanlar. Sonuçta da böyle düz araziler çok kıymetleniyor" diye konuştu.

Saliha Taşdemir de "Rize’de alan yok, her yer dağ, tepe düz alan yok, ev fiyatları da almış başını gidiyor, 500-600 bin liradan bahsediyorlar, 100 senede yaşasak bir ev alamayız” derken, Nurten Karaoğlu "Düz yer yok ki, hep bayır, çaylık ormanlık her yer, ondan arsalar pahalı, ev alamıyoruz köyde oturuyoruz” dedi.

KAYNAK:DHA


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Anahtar Kelimeler:
Rİze, Çayeli, arsa fiyatları,

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