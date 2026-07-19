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Ruhi Çenet, belgeselinde asrın inşaasını anlattı! Yürüye yürüye İndere'yi bitiremedi

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Devrim Karadağ

Dünyaca ünlü belgeselci ve Youtuber Ruhi Çenet, Göbeklitepe ve Karahantepe’nin mühendislik harikası inşa sürecini anlattığı belgeselinde Asrın İnşa Seferberliği'ne de yer verdi. Çenet, İndere'nin çevresini yürüyerek turlamaya çalışsa da başarılı olamadı.

Göbeklitepe ve Karahantepe’nin mühendislik harikası yapılarının gösterildiği belgeselde Ruhi Çenet, Anadolu'nun kadim kültürlerine ilişkin notlar paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın en büyük şantiyelerinden birinin kurulduğu Adıyaman İndere’ye giden Çenet, kronometre tutarak yeni inşa edilen bölgenin çevresini turlamaya çalıştı.

Ruhi Çenet, belgeselinde asrın inşaasını anlattı! Yürüye yürüye İndere yi bitiremedi 1

700 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN

700 futbol sahası büyüklüğüne eş değer alanda 17 bine yakın konut ve iş yerinin inşa edildiği bölgede turunu tamamlayamadı.

Ruhi Çenet, belgeselinde asrın inşaasını anlattı! Yürüye yürüye İndere yi bitiremedi 2

YÜRÜYE YÜRÜYE İNDERE'Yİ BİTİREMEDİ

Çenet, "Baştan sona yürüyüp sonuna ulaşmak imkansız" yorumunu yaptı.

Ruhi Çenet, belgeselinde asrın inşaasını anlattı! Yürüye yürüye İndere yi bitiremedi 3

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Anahtar Kelimeler:
Ruhi Çenet
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