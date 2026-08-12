Motorinde ÖTV ayarı: Düzenleme için gözler Resmi Gazete'de

Akaryakıt fiyatlarında son durum... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarıyla birlikte değişmeye devam ederken fiyatlardaki değişim akaryakıtta zam ya da indirimlere neden oluyor. En son gece yarısı hem benzine hem de motorine zam beklentisi vardı.

"MUHTEMELEN BİR ÖTV KARARI ÇIKACAK"

Ancak söz konusu zam gerçekleşmedi. Benzin ve motorinde beklenen zamlar yapılmazken bir ÖTV kararı beklentisi ortaya çıkmıştı. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sektör kaynaklarının "Muhtemelen izleyen saatlerde bir ÖTV kararı çıkacak. Hep birlikte göreceğiz" dediğini aktarmıştı.

"MOTORİN ÜZERİNDEN ALINAN ÖTV TUTARLARINDA İNDİRİME GİDECEK"

Son olarak Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maliye, enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla motorin üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında indirime gidecek. Düzenleme, bu gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına dair düzenleme ve karar merakla bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (12 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 69.92 TL

Motorin: 80.07 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 69.77 TL

Motorin: 79.93 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 70.89 TL

Motorin: 81.19 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 71.17 TL

Motorin: 81.46 TL

LPG: 33.79 TL