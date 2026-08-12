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Motorinde ÖTV ayarı: Düzenleme için gözler Resmi Gazete'de

Akaryakıta gece yarısından itibaren uygulanması beklenen zam gerçekleşmemişti. Son olarak motorin üzerinden alınan ÖTV tutarlarıyla ilgili bir düzenleme beklentisi olduğu öğrenildi.

Motorinde ÖTV ayarı: Düzenleme için gözler Resmi Gazete'de
Hande Dağ

Akaryakıt fiyatlarında son durum... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarıyla birlikte değişmeye devam ederken fiyatlardaki değişim akaryakıtta zam ya da indirimlere neden oluyor. En son gece yarısı hem benzine hem de motorine zam beklentisi vardı.

Motorinde ÖTV ayarı: Düzenleme için gözler Resmi Gazete de 1

"MUHTEMELEN BİR ÖTV KARARI ÇIKACAK"

Ancak söz konusu zam gerçekleşmedi. Benzin ve motorinde beklenen zamlar yapılmazken bir ÖTV kararı beklentisi ortaya çıkmıştı. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sektör kaynaklarının "Muhtemelen izleyen saatlerde bir ÖTV kararı çıkacak. Hep birlikte göreceğiz" dediğini aktarmıştı.

Motorinde ÖTV ayarı: Düzenleme için gözler Resmi Gazete de 2

"MOTORİN ÜZERİNDEN ALINAN ÖTV TUTARLARINDA İNDİRİME GİDECEK"

Son olarak Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maliye, enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla motorin üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında indirime gidecek. Düzenleme, bu gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına dair düzenleme ve karar merakla bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı.

Motorinde ÖTV ayarı: Düzenleme için gözler Resmi Gazete de 3

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (12 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Motorinde ÖTV ayarı: Düzenleme için gözler Resmi Gazete de 4

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 69.92 TL
Motorin: 80.07 TL
LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 69.77 TL
Motorin: 79.93 TL
LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 70.89 TL
Motorin: 81.19 TL
LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 71.17 TL
Motorin: 81.46 TL
LPG: 33.79 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
80.06
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
69.92
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.23
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.81
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41.91
Gazyağı
77.96
Anahtar Kelimeler:
ÖTV motorin Akaryakıt akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
ötv kdv habire vatandaşa. nasıl layık iseniz öyle yönetilirsiniz
İran'da mazot 30 kuruş hadi zam vergi kâr 30 TL olsun. geriye 52 TL kalıyor bu fazla parayı neden alıyorsunuz Allah'tan korkun
Yafu nerede verginin vergizi var bizim ülkemizden başka .Akaryakıt otomobil bunlar lüx değil artık günlük ihtiyaç gibi . Bu millete bunu reva gören bu pahalı hayatı yaşatmaya hiç utanmaları sıkılmaları yok mu.Bu halkın tamamı gözünü açtığı an hepinizi süpürüp tarihin tozlu raflarına anılacaksınız unutmayın .
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