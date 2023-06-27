FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Ruslar ve Suudiler Türkiye’ye akın etti! Uzun zaman sonra yeniden… Büyük artış

Ruslar ve Suudiler Türkiye’ye akın etti! Uzun zaman sonra yeniden… Büyük artış

27.06.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk 5 ayda Rusların Türkiye'de aldığı konut sayısı yüzde 44,4 artarak 5 bin 723'e ulaşırken, uzun zaman sonra tekrar listeye giren Suudi Arabistan vatandaşları Ocak-Mayıs döneminde 296 konutla 11'inci sıraya yükseldi. Yabancılara en çok konut satılan il 6 bin 446 adetle Antalya olurken, geçen yıl ilk 10'da bulunmayan Muğla Ocak-Mayıs döneminde 8'inci sırada yer aldı.

Ruslar ve Suudiler Türkiye’ye akın etti! Uzun zaman sonra yeniden… Büyük artış

Ocak-Mayıs döneminde yabancıların konut yatırımında Ruslar yüzde 4,4'lük artışla liderliğini sürdürürken, Suudi Arabistan vatandaşları uzun zaman sonra girdiği listede 11'inciliğe yükseldi.

TÜİK'in konut satış istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, uluslararası yatırımcıların Türkiye'den konut talebi ocak-mayıs döneminde 2022'nin aynı dönemine göre gerilemiş olsa da bazı ülkeler öne çıkmaya devam etti. İlk 5 ayda yabancıların Türkiye'den aldığı konut sayısı yüzde 38 azalışla 16 bin 779 oldu. Söz konusu dönemde en çok konut satılan il 6 bin 446 adetle Antalya olurken, onu 5 bin 329 ile İstanbul takip etti.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından listede İstanbul'u geçerek ilk sıraya yerleşen Antalya, bu alandaki liderliğini yılın geride kalan aylarında da sürdürdü. İlk 5 ayda yabancılara Mersin'de 1.231, Ankara'da 504, Bursa'da 443, Yalova'da 427, İzmir'de 373, Muğla'da 283, Kocaeli'de 240, Sakarya'da ise 208 konut satıldı. Geçen yıl ilk 10'da bulunmayan Muğla'nın ocak-mayıs döneminde 8'inci sırada yer aldığı görüldü.

iStock-1045872646

RUSLARA KONUT SATIŞI YÜZDE 44,4 ARTTI

Ocak-Mayıs döneminde en çok konut yatırımını Ruslar yaptı. Rusya Federasyonu vatandaşlarına satılan konut adedi yüzde 44,4'lük artışla 5 bin 723'e ulaştı. Ukrayna vatandaşları da 770 adetle konut yatırımına devam etti. Geçen yıl 6'ncı sırada bulunan Ukraynalılar, ilk 5 ayda 4'üncülüğe yükseldi.Bu dönemde İranlılar 2 bin 324, Iraklılar 809, Kazakistanlılar 605, Almanya vatandaşları 564, Kuveytliler 373, Çin vatandaşları 364, Azerbaycan vatandaşları 336, ABD pasaportlular ise 297 konut aldı.

1683621396_konut

SUUDİ ARABİSTANLILARDA YÜZDE 79'U AŞAN ARTIŞ

Türkiye'den vatandaşları konut alan ülkeler sıralamasında önceki yıllarda hep ilk 4'te yer alan Suudi Arabistan, iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gerginlikle birlikte 2020'de 17'nciliğe gerilemiş, 2021'de listede yer almamıştı.

Ülkeler arasındaki yakınlaşma sonrası 2022'de tekrar listeye giren Suudi Arabistan vatandaşları yıl sonuna kadar 16'ncılığa kadar yükselmişti. Suudların Türkiye'deki konut yatırımlarının Ocak-Mayıs döneminde de devam ettiği görüldü.

İlk 5 ayda Suudi Arabistan pasaportuna sahip kişilerin Türkiye'den aldığı konut sayısı yüzde 79,4'lük artışla 296'ya yükseldi. Uzun zaman sonra listeye tekrar giren Suudların yılın geride kalan kısmında 11'inciliğe yükseldikleri görüldü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ duyurdu: KDV'den muaf olacak! TOKİ duyurdu: KDV'den muaf olacak!
İhtiyaç kresidisi faizleri de değişiyor! İhtiyaç kresidisi faizleri de değişiyor!
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'deAsgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Anahtar Kelimeler:
konut satışları

En Çok Okunan Haberler

Wagner lideri, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu!

Wagner lideri, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu!

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!

Emekliye iyileştirme, memura 3’lü artış!

Emekliye iyileştirme, memura 3’lü artış!

Borç yapılandırmasında son günler

Borç yapılandırmasında son günler

Sıfır otomobilde yeni dönem! 15 gündür...

Sıfır otomobilde yeni dönem! 15 gündür...

'Satılacak' iddiaları gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi

'Satılacak' iddiaları gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Komşularını kurtarmak istedi! Ölümünü babası canlı canlı izledi

Komşularını kurtarmak istedi! Ölümünü babası canlı canlı izledi

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.