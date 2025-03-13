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'Sıçrama henüz gerçekleşmedi' Vatandaş ev almaya yöneldi, satışları 8 aydır yükseliyor ama...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.03.2025 13:54
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Konut satışları şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak 112 bin 818'e ulaşırken, yıllık bazda yükselişini 8'inci aya taşıdı. KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova konut satışları ile ilgili, "2024'ün ikinci yarısından itibaren toparlanma sürecine girse de konut piyasasının olması gereken dengeye kavuşabilmesi için gereken sıçrama henüz gerçekleşmiş değil" sözlerini kullandı.

'Sıçrama henüz gerçekleşmedi' Vatandaş ev almaya yöneldi, satışları 8 aydır yükseliyor ama...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, geçen ay ülke genelinde 112 bin 818 konut satıldı. Böylece, Şubat 2020'de gerçekleşen 118 bin 753 adetlik satıştan sonra en yüksek ikinci şubat ayı rakamına ulaşılmış oldu.

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Konut satışlarında Temmuz 2024'te başlayan artış, yıllık bazda yükselişini şubatla birlikte 8'inci aya taşıdı. Temmuz 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış görülürken, bu oran ağustosta yüzde 9,9, eylülde yüzde 37,3, ekimde yüzde 76,1, kasımda yüzde 63,6, aralıkta yüzde 53,4, ocakta yüzde 39,7, şubatta da yüzde 20,1 oldu.

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ŞUBAT AYINDA SATIŞLARIN YÜZDE 30'U BİRİNCİ EL KONUT OLDU

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, şubatta satılan konutların yüzde 30'unun birinci el olduğunu belirterek, sağlıklı piyasa için sıfır konut satışlarının toplamdaki payının yüzde 50'ler seviyesinde olması gerektiğini söyledi.

Kredili satışların oranının şubatta yüzde 14,9 seviyesinde gerçekleştiğini ve bunun artması gerektiğini dile getiren Kumova, bu alanda gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde olduklarını bildirdi.

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PİYASADA DENGELENME OLUŞABİLİR

Kumova, kredi faizlerinin ve arsa maliyetlerinin düşmesinin önemine işaret ederek, "2024'ün ikinci yarısından itibaren toparlanma sürecine girse de konut piyasasının olması gereken dengeye kavuşabilmesi için gereken sıçrama henüz gerçekleşmiş değil. Kredi faizleri ve arsa maliyetlerinin düşmesi ve birinci el satış oranlarının yükselmesiyle piyasada dengelenme oluşabilir" dedi.

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"KREDİLİ SATIŞLAR HIZLANDI"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de konut sektörünün 2025 yılına hızlı başladığını belirterek, ocaktaki artışın şubatta da sürdüğünü söyledi.

Konut satışlarının sadece geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artmakla kalmadığını dile getiren Şişik, şu ifadeleri kullandı:

"Burada dikkat edilmesi gereken nokta ipotekli satışların yüzde 90,1 artması. Bu kısmen de olsa düşen faizlerle birlikte insanların yeniden gayrimenkule yöneldiğini ve bunun için de kredi kullandığını gösteriyor. Eski dönemlere göre faiz her ne kadar yüksek olsa da ev fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da artacağı endişesi, kira artışının bu yıl yüzde 54 baremine gelmesi konut alımını hızlandırıyor. Gayrimenkul her zaman en güvenilir yatırım araçlarından bir tanesi. Faizlerin düşmesiyle satışlar daha da hızlanacaktır."

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BEKLENTİ DÜŞÜKTÜ AMA...

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan ise şubatta beklenti düşük olmasına rağmen, şaşırtıcı bir şekilde yüksek satış adedine ulaşıldığını belirterek, "Bu durumun konut sahibi olma talebinin artık ertelenemediğine, ramazan ayı öncesi alım kararının hızlandığına ve yatırımcıların gayrimenkuldeki fırsatları değerlendirmeyi sürdürdüğüne işaret ettiğini düşünüyoruz." dedi.

Satışlarda ikinci elin hala baskınlığını koruduğunu ve ipotekli satışların canlanma eğilimine devam ettiğini anlatan Özcan, diğer finansal enstrümanlardan çıkan kaynağın gayrimenkule yöneldiğini bildirdi.

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Özcan, sıfır konutlara ihtiyacın had safhada olduğunu kaydederek, "GAPAS olarak özel sektörün yeni proje geliştirmesinin teşvik edilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz" yorumunu yaptı.

KİRA FİYATLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Serkan Şahin de konut satışlarında son 5 yılın en iyi şubat rakamlarına ulaştıklarını belirterek, geçen ay tüm gayrimenkul satışlarında ise 232 bine ulaştıklarını söyledi.

Şubatta alt kırılımlara bakıldığında ipotekli satışlardaki artışın dikkati çekici olduğunu ifade eden Şahin, "Ocak ve şubatta ipotekli satışların toplam içerisindeki payı yüzde 15 seviyesine yaklaştı. Burada konut fiyatlarının reelde düşük kalması, kira fiyatlarının enflasyonun üstünde artması, düşen amortisman süreleri önemli etken oldu. Satılan konutlar da kiralık olarak piyasaya arz ediliyor. Bu da kiralık konut fiyatlarında tansiyonu biraz daha düşürdü." açıklamasında bulundu.

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Şahin, yıla yüzde 3,05 seviyelerinden başlayan aylık konut kredisi faiz oranlarının yüzde 2,68 seviyelerine kadar gerilediğini kaydederek, "Yıl sonuna kadar yüzde 2 seviyelerine yaklaşacağını değerlendiriyoruz. Bu da aslında çekilen kredilerin tekrar yapılandırılarak daha ödenebilir seviyelere yaklaşmasını sağlayabilir." diye konuştu.

"KONUT SATIŞINDA YENİ ZİRVE GELİYOR MU?

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal da Temmuz 2024'ten bu yana süren ciddi bir hareketlilik bulunduğunu belirterek, faiz oranlarının inmeye başlamasının ve ev fiyatlarının artma ihtimalinin hareketliliği artırdığını söyledi.
İnşaat maliyetlerinde bir dizginlenme gördüklerini, bu durumun arz tarafında hareketlilik başlattığını dile getiren Akbal, şu ifadeleri kullandı:

"2024'te bir rekor gelmedi ama bu sene güçlü bir artışla başladı. Yeni bir zirveye doğru gidiyoruz. Ancak ev sahipliği oranımız yüzde 55'lere geriliyor. Bu Avrupa ortalamasının altında. Bunu yukarı çıkaracak formüllerin ülkemizde daha da gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Fuzul Topraktan gibi, aşamalı konut edindirme modeli gibi, alternatif konut edinim modelleriyle konut sahipliği oranını yukarıya artıracak yeni yaklaşımlar üzerinde çalışılması önemli gözüküyor. Geçmiş yıllardaki gibi yüksek sayıda markalı konut projesi geliştirilmesini çok mümkün görmüyoruz. Markalı konut üreticileri ya erişilebilir konut üretmek ya da lüks konut üretmek tercihlerinden birini seçmek zorunda kalacak."

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SIFIR KONUTTA HAREKETLİLİK

EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş ise geçen yılın ortalarından bu yana konut satışlarında hareketlilik olduğunu belirterek, "Geçen yıl satılan yaklaşık 1,5 milyon konutun 500 bine yakını sıfırdı. Bu sene de iki aydaki yaklaşık 225 bin adetlik satışın 67 bini birinci el. Sıfır konut satışında hareketlilik görüyoruz. Bunda, biriken talebin etkisi çok büyük." diye konuştu
Konut talebinde canlılığın devam ettiğini kaydeden Güneş, "2025'te konut satışlarındaki hareketlenme daha da artacak. Yeni rekorlar görebiliriz." dedi.

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"1,5 MİLYONU AŞABİLİR"

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de bir süredir konut fiyatlarındaki artışın enflasyonun altında kalmasının satışları canlandırdığını belirterek, "Yüksek kira artışları da insanları konut almaya teşvik ediyor. Fiyatlardaki artış hızı bu şekilde kalır ve faiz oranları düşmeye devam ederse bu yıl satış adedi 1,5 milyonu aşarak rekor kıracaktır." yorumunu yaptı.

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Orta ve alt gelir grubuna yönelik konut üretiminin hızlanması gerektiğini dile getiren Özgün, "Başta TOKİ olmak üzere ilgili diğer kurumlar konut üretimini artırmalı. Öte yandan sürekli söylediğimiz gibi kamu-özel işbirliğiyle üretimin hızlanması için yeni projeler geliştirilmeli." ifadelerini kullandı.
AA

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Anahtar Kelimeler:
ev almak konut satış
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