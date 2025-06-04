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Sınır E-5 karayolu... Bir tarafında arttı bir tarafında azaldı! Kira ve konut fiyatlarında çarpıcı fark

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından taşınma hareketliliğinin arttığı belirtiliyor. Özellikle yeni ev tercihlerinde E-5 karayolunun sınır olarak öne çıktığı aktarılıyor. E-5'in üst kısmındaki konutların fiyatında artış alt kısımdakilerinde de gerileme olduğu öğrenildi.

Sınır E-5 karayolu... Bir tarafında arttı bir tarafında azaldı! Kira ve konut fiyatlarında çarpıcı fark
Hande Dağ

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2'lik deprem, başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde korku ve panik yarattı. Bu durum konutların depreme karşı dayanıklılığı konusunu da gündeme getirirken yaşadığı bölge ve konuta güvenmeyenlerde ise endişeye neden oldu.

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NTV'nin haberine göre; depremin ardından vatandaşların konut tercihlerinde de bir değişim oldu. İstanbul'un çeperine ve kuzey ilçelerine talep artarken fay hattına yakın ilçelere talebin düştüğü kaydedildi. Diğer yandan güney ilçelerde yeni yapıların fiyatının da yükseldiği aktarıldı.

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ESKİ YAPILARIN DEĞERLENDİĞİ YERLER DE VAR

Riskin az olduğu ilçelerde ise eski yapıların değerlendiği öğrenildi.

Fiyatların, Beyoğlu'nda yüzde 5, Beşiktaş'ta yüzde 4 gerilediği kaydedilirken eski konutların fiyatının Silivri'de yüzde 26, Şile'de yüzde 22, Sancaktepe'de yüzde 17 değerlendiği belirtildi.

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Silivri'nin deprem riski olan bölge olmasına rağmen yine de kenti çeperinde yer alması sebebiyle tercih edildiği aktarılıyor.

Depremin ardından eski yapılarda da kiralar ilçeden ilçeye göre farklılık gösterdi. Eski yapıların kiralarının Sancaktepe'de yüzde 19, Sarıyer'de yüzde 10 arttığı, Eyüpsultan'da ise yüzde 7 azaldığı kaydedildi.

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Öte yanda riskli ilçelerde 2020 sonrası binalardaki konutların satılık fiyatının da hızla arttığı belirtiliyor. Buna göre satılık konut fiyatı Zeytinburnu'nda yüzde 30, Beyoğlu'nda yüzde 12, Büyükçekmece'de yüzde 10 artış gösterdi. Yeni yapılarda da kiraların Güngören'de yüzde 27, Çekmeköy'de yüzde 15, Şile'de yüzde 11 zamlandığı aktarıldı.

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Hissenet
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İstanbul Kira
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