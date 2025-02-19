FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. SON DAKİKA | '25 proje, 3 farklı ödeme seçeneği' İstanbul, İzmir, Antalya... İşte yeni konut kampanyasında detaylar

SON DAKİKA | '25 proje, 3 farklı ödeme seçeneği' İstanbul, İzmir, Antalya... İşte yeni konut kampanyasında detaylar

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
19.02.2025 11:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada Emlak Konut ile yeni konut kampanyasının başlatılacağını duyurmuştu. Ayrıntıları merak edilen kampanyayla ilgili detaylar belli oldu. Son olarak Emlak Konut'tan açıklama geldi.

SON DAKİKA | '25 proje, 3 farklı ödeme seçeneği' İstanbul, İzmir, Antalya... İşte yeni konut kampanyasında detaylar

Son dakika haberi: Yeni konut kampanyası geliyor. Bakan Kurum, orta gelirlilere yönelik yeni bir konut kampanyasının bugün için başlatacağını açıklamıştı. Detayları merak edilen kampanya ile ilgili açıklama geldi.

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılı konut sektöründe önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,5 milyon konut satışı gerçekleşti. Bu satışların 484 bini ilk el, 994 bini ise ikinci el satışlardan oluşmaktadır.

Söz konusu veriler, bir önceki yıla kıyasla %20,6’lık bir artışı işaret ediyor. Özellikle yılın son aylarında gözlenen artış, sektöre olan güvenin devam ettiğini gösteriyor. TÜİK’in açıkladığı 2025 yılı Ocak ayı verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %39,7 oranında artarak 112 bin 173’e ulaştı.

Önümüzdeki yıllarda konut ihtiyacının artarak devam edeceği öngörülüyor. TÜİK verilerine göre, 2030 yılında Türkiye’nin nüfusu 88 milyonu aşacak. Bu büyüme, konut sektöründe yeni taleplerin oluşacağı anlamına gelmektedir.

Emlak Konut olarak 2024 yılını güçlü bir finansal performansla tamamladık. Açıklanan son finansal verilerimize göre, aktif büyüklüğümüzü 177 milyar liraya ulaştırarak sektördeki liderliğimizi teyit ettik. Bununla birlikte 2024 yılında toplam 5 bin 620 gayrimenkul satışı gerçekleştirerek, 51 milyar liralık ön satış ve arsa satışı geliri elde ettik. Böylece 2024 yılı kâr hedefimizi de başarıyla koruduk.

2025 yılında daha büyük hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, 45 yeni ihale tamamlamayı ve 7 bin 522 bağımsız bölüm satışını geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 77,2 milyar liralık satış hacmi ile güçlü bir finansal performans sergilemeyi ve 12 milyar liralık kâr elde etmeyi planlıyoruz.

"FAİZ ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ, KONUT KREDİLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRARAK TALEBİ ARTIRACAK"

Merkez Bankası, son iki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini %45’e indirdi. 2025 yılında da faiz indiriminin devam etmesi öngörülmektedir.

Faiz oranlarındaki düşüş, konut kredilerine erişimi kolaylaştırarak talebi artıracak, enflasyondaki gerileme ise konut fiyatlarının daha dengeli ve sürdürülebilir bir seyir izlemesine katkı sağlayacaktır.

"DAHA İSTİKRARLI VE OLUMLU BİR EKONOMİK ORTAM"

Önümüzdeki dönemde, gayrimenkul sektörü için daha istikrarlı ve olumlu bir ekonomik ortamın oluşacağını öngörüyoruz.

Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda, Bakanımız Sayın Murat Kurum’un koordinasyonunda gayrimenkul sektörüne katkı sunmaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda, Sayın Bakanımızın dün açıkladığı gibi, dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına imkân tanıyacak projenin, TOKİ tarafından yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

"CAZİP FIRSATLAR SUNUYOR, SEKTÖRE İVME KAZANDIRIYORUZ"

Biz de Emlak Konut olarak, gayrimenkul sektörüne katkı sağlamak ve farklı gelir gruplarına hitap etmek amacıyla “Kazançlı Yatırım Kampanyası”nı başlatıyoruz. Kampanyamız kapsamında, 25 farklı projemizde ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor, sektöre ivme kazandırıyoruz.

Değerli basın mensupları, Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz. Bu kampanyamız, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunuyor:

BİRİNCİ MODEL

Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.

İKİNCİ MODEL

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

ÜÇÜNCÜ MODEL

Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor.

Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkânı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır.

Bu kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul’da 6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Sağladığımız tüm bu imkanlarla birlikte; kampanyamızdaki satışların sınırlı sürede ve sınırlı sayıda olduğunu hatırlatmak isterim. Ev almak isteyenler için son başvuru tarihimiz 23 Mart 2025.

Bu yeni fırsatların büyük ilgi göreceğine ve sektöre hareketlilik kazandıracağına inanıyoruz. Desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, sektördeki paydaşlarımıza ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum."

Canlı Borsa
Ayda 5-6 tane satıyorlar! İkinci el araçta hareketlilik için tarih verdiAyda 5-6 tane satıyorlar! İkinci el araçta hareketlilik için tarih verdi
Gözler altındayken o da yükselişe geçti! İlgi çekmeye başladıGözler altındayken o da yükselişe geçti! İlgi çekmeye başladı
Anahtar Kelimeler:
kampanya konut Orta Gelir Konut Kampanyası ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için bir uyarı da İmamoğlu'ndan! 'En önemlisi' diyerek duyurdu bütün iş yerlerine seslendi

İstanbul için bir uyarı da İmamoğlu'ndan! 'En önemlisi' diyerek duyurdu bütün iş yerlerine seslendi

KAR GELDİ! İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Uçuşlar iptal edildi! Avcılar, Başakşehir, Bahçeşehir, Arnavutköy kar altında "TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

KAR GELDİ! İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Uçuşlar iptal edildi! Avcılar, Başakşehir, Bahçeşehir, Arnavutköy kar altında "TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili iddialara yalanlama: "Sicili bozuk sefiller..."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili iddialara yalanlama: "Sicili bozuk sefiller..."

45 günde 6 kez yakalandı, hepsi iade edildi! Bakanlık alarm durumunda: 'Yayılırsa geri dönülmez kayıplara yol açar'

45 günde 6 kez yakalandı, hepsi iade edildi! Bakanlık alarm durumunda: 'Yayılırsa geri dönülmez kayıplara yol açar'

Ayda 5-6 tane satıyorlar! İkinci el araçta hareketlilik için tarih verdi

Ayda 5-6 tane satıyorlar! İkinci el araçta hareketlilik için tarih verdi

Gözler altındayken o da yükselişe geçti! İlgi çekmeye başladı

Gözler altındayken o da yükselişe geçti! İlgi çekmeye başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.