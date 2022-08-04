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SON DAKİKA: Sosyal konut projesi öncesi herkes bunu merak ediyordu! Ucuz evler nerelere yapılacak? İstanbul'un o ilçeleri...

04.08.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Evi olmayan vatandaşlar için düğmeye basıldı. 81 ildeki konut projeleri ile altyapılı arsa satışı için de harekete geçildi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ tarafından çalışmalar devam ederken, Hazine arazileri vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda uzun vadeli ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacak. İlk başta Ankara'da Gölbaşı, İstanbul'da Tuzla, Çatalca gibi bölgelerde satışa çıkarılması planlanırken söz konusu çalışmayı Erdoğan eylülde açıklayacak.

SON DAKİKA: Sosyal konut projesi öncesi herkes bunu merak ediyordu! Ucuz evler nerelere yapılacak? İstanbul'un o ilçeleri...

Son dakika: Son aylarda sürekli artan konut fiyatları ve fahiş kira artışlarına karşı önlemler alan hükümet, son olarak emlak sektöründe düğmeye bastı. Bir yandan 81 ilde geniş kapsamlı sosyal konut projesinin hazırlıkları devam ederken, diğer yadan da ülke genelinde altyapılı konut arsası satışı başlatılacak. Evi olmayan vatandaşlar için ev sahibi olma fırsatı yaratacak düzenlemenin detaylarını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayında açıklayacak.

SON DAKİKA | HİÇ EVİ OLMAYANLAR İÇİN HAZİNE ARAZİLERİ SATIŞA ÇIKACAK

Sadece hiç evi olmayan vatandaşın kullanımına açılacak Hazine arazileri, yine vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda uzun vadeli ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacak.

İSTEYEN KENDİ YAPACAK İSTEYEN MÜTEAHHİTLE ANLAŞACAK

Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyenler ise müteahhitlerle anlaşacak.

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ANKARA, İSTANBUL, İZMİR, BURSA, KONYA, ADANA...

Sabah'ta yer alan habere göre altyapıya sahip arsaların Ankara'da Gölbaşı, İstanbul'da Tuzla, Çatalca gibi bölgelerde satışa çıkarılması planlanıyor. İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde arsa üretimi için çalışmalar devam ediyor.

BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE FİYATLAR BELİRLENECEK

Arsa projesiyle ilgili verilen talimatlar üzerine Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ tam gaz çalışmalarına devam ediyor. Arsanın yerine ve metrekare büyüklüklerine göre fiyatlar belirlenecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vatandaşa konut tiplerini seçmeleri için projeler çalışacak. Ancak vatandaş da imar planına uygun projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak evini yapabilecek. İhtiyaca ve talebe göre arsa sayısının belirlenmesi planlanırken, düzenli satış yapılması amaçlanıyor.

PROJELER SÜREKLİ OLACAK

Daha önce sosyal konutun yanında Hazine arazilerini de uygun ödeme koşulları ile satışa sunacaklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Arsa projesi de hiç evi olmayanlar için.

Vatandaşımız altyapılı arsa alıp kendi evini yapabilecek" dedi. Sosyal konut projesinin 'yaşayan bir proje' olarak kurgulandığını anlatan Bakan Murat Kurum, "Sürekli şekilde arazi üretimi yapılarak, talep edilen yerlerde çalışmalar an be an devam edecek. Şehirlerin ihtiyacını karşılama amacıyla sürdüreceğiz" diye konuştu.

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TOKİ PANDEMİYE RAĞMEN REKOR KONUT ÜRETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dünyada yaşanan Kovid-19 salgını ve ekonomik krizlere rağmen son 3 yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konutu tamamladı, 144 bin konutun inşaatına ise devam ediyor.

Bu konutların yüzde 95'ini sosyal konutlar oluşturuyor. TOKİ, 775 şantiyede toplam 144 bin konut ile diğer donatıların inşaatına da devam ediyor.

50 milyar lira yatırımla inşaatı devam eden bu konutlardan 64 bin konut ile 3 bin 200 iş yeri, 15 hükümet konağı, 500 köy evi ve diğer sosyal donatıları bu yıl tamamlamayı planladı.

TOKİ, 220 farklı alanda yeni konut projelerinin ihalesini, 66 bin konutun da satış sözleşmesinin gerçekleştirilmesini de bu yıl yaparak, 200 sektörün üretimine, ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak.

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Recep Tayyip Erdoğan
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