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SON DAKİKA| Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, Mart ayı kira zam oranı belli oldu! İşte 2025 Mart ayı kira artış oranı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
03.03.2025 10:06
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Son dakika haberi... TÜİK Şubat ayı enflasyonunu açıklaması ile milyonlarca kiracı için zam oranı da belli oldu. Yüzde 25'lik kira zam oranı kuralının kalkması ile TÜİK'in açıkladığı 12 aylık enflasyona göre kiralara zam yapılmaya başlandı. Peki, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık enflasyona göre Mart ayında kiralara en fazla ne kadar zam yapılabilecek? İşte detaylar...

SON DAKİKA| Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, Mart ayı kira zam oranı belli oldu! İşte 2025 Mart ayı kira artış oranı

SON DAKİKA! Türkiye İstastistik Kurumu Şubat ayı enflasyonunu açıklaması ile 12 aylık enflasyon da belli oldu. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği 12 aylık enflasyon farkı ile ev sahipleri kiralarına en fazla ne kadar zam yapabileceğini de öğrenmiş oldu. TÜİK Mart ayı yasal kira artış oranını yüzde 53,83 olarak belirlendi.

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TÜİK DUYURDU

Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği kira zam artış oranı TÜİK'in saat 10.00'da Şubat ayı enflasyon verilerini açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuş oldu. TÜİK'in açıkladığı kira zam artış oranına göre ev sahipleri kiralık konutlarına en fazla ne kadar zam yapabileceklerini takip etti.

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GEÇEN AY NE KADARDI?

TÜİK geçtiğimiz ay kira artış oranını yüzde 56,35 olarak açıklamıştı. Şubat ayı TÜFE rakamları sonrası Mart ayı kira zam oranı 12 aylık enflasyon verisi kadar yani yüzde 56,35 artış gösterdi. 2025 Mart ayı kira artış tavanı yüzde 53,83 olarak kaydedildi.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 53,83
Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 830 lira
Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 53,83
Aylık Yeni Kira Tutarı: 31 bin 660

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamını duyurdu! TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamını duyurdu!
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Kira artış oranı Kiracı ev sahibi tüik
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