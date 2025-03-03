Son dakika| Milyonları ilgilendiren kritik veri açıklandı... TÜİK 2025 Şubat ayı enflasyon rakamını duyurdu!

SON DAKİKA HABERİ! Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), saat 10.00'da Şubat ayı enflasyonunu kamuoyu ile paylaştı. Vatandaşların yakından takip ettiği enflasyon oranı son dakika olarak takip edildi. Ocaka ayında enflasyon yüzde 5,03 olarak gerçekleşmişti. Peki, 2025 Şubat ayının enflasyonu yüzde kaç olarak açıklandı?

Birçok kuruluş TÜİK enflasyon rakamlarını açıklamadan önce ekonomistlerle bir araya gelerek Şubat ayı enflasyonu için tahminlerde bulundu. İşte 2025 Şubat ayı için kuruluşların enflasyon tahminleri...

AA FİNANS

20 ekonomist ile bir araya gelen AA Finans, Şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.

PİYASA KATILIMCILAR ANKETİ

Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcı ile düzenlenen ankete göre, yüzde 3,23 olarak açıklandı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,05'ten 28,30'a yükseldi.

ENAG ŞUBAT AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI!

ENAG ise TÜİK'ten önce Şubat ayı enflasyonu açıkladı. ENAG'ın açıkladığı enflasyona göre ise Şubat ayında yüzde 3,37 olarak gerçekleşirken; 12 aylık artış ise yüzde 79,51 olarak açıkladı.

TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYONUNU DUYURDU

TÜİK saat 10.00'da Şubat ayı enflasyonunu duyurdu. Buna göre, Şubat ayı enflasyonu yüzde 2,27 olurken yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak açıklandı. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,90 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,92 ile eğitim oldu.

25 BAŞLIKTA ENDEKS DÜŞTÜ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.