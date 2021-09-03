Son Dakika: Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! Eylül ayı kira zammı nasıl hesaplanır?

Ağustos ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte eylül ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.

EYLÜL AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla eylül ayı kira artış oranı belli oldu. Eylül ayı kira artış oranı yüzde 15,78 oldu.

Ağustos ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Eylül 2021 Kira Artış Oranı: % 15,78

Eylül Ayı Kira Zammı Tutarı: 157,8 TL

Eylül Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.157,8 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının eylül ayında ödeyeceği kira zammı 157,8 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1.157,8 TL lira olarak gerçekleşmektedir.



