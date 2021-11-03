Son Dakika: Kasım ayı kira artış oranı belli oldu! Kasım ayı kira zammı nasıl hesaplanır?

Ekim ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, kasım ayına ait kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti.

KASIM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Kasım ayı kira artış oranı yüzde 17,09 oldu.

Ekim ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 2.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2021 Kira Artış Oranı: % 17,09

Kasım Ayı Kira Zammı Tutarı: 341,8 TL

Kasım Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.341,8 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 2 bin lira olan bir kiracının kasım ayında ödeyeceği kira zammı 341,8 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 2.341,8 lira olarak gerçekleşmektedir.

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