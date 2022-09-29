FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Son dakika: Konutta bir hamle daha! Düşük faiz, sıfır konut... İşte yeni kampanyanın ayrıntıları...

Son dakika: Konutta bir hamle daha! Düşük faiz, sıfır konut... İşte yeni kampanyanın ayrıntıları...

29.09.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören TOKİ ucuz sosyal konut projesinin ardından orta gelir grubu için yeni bir konut kampanyası geliyor. Emlak Konut aracılığı ile orta gelir grubu için hazırlanan kampanyanın detayları için bugün bir toplantı yapıldı. Ayrıntılarının gelecek ay açıklanacağı projede, sıfır konutta fiyat indirimi ve banka kredileri ile düşük faiz-uzun vade seçeneklerinin sunulması bekleniyor. İşte son dakika konut haberinin detayları…

Son dakika: Konutta bir hamle daha! Düşük faiz, sıfır konut... İşte yeni kampanyanın ayrıntıları...

Son dakika: TOKİ’nin sosyal konut projesinin detayları araştırılmaya devam ederken, hükümetten bir konut hamlesi daha geldi. Dar gelirli vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği projenin ardından orta ve üst gelir grubu için yeni konut kampanyası için çalışmalar başlatıldı. İşte kampanya ile ilgili tüm detaylar...

konut4

DÜŞÜK FAİZ-UZUN VADE SEÇENEĞİ

Kampanya ile sıfır konutta fiyat indirimi ve banka kredileri ile düşük faiz-uzun vade seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

Emlak Konut öncülüğünde üç önemli sektör derneğinin katılımıyla yapılacak kampanya için bugün bir toplantı yapıldı. Toplantıya katılan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, kampanya ile ilgili detayları NTV'ye anlattı.

toki6

SIFIR KONUT VE BÜTÜN İLLERDE UYGULANACAK

Kampanyanın inşaatı başlamış konutlar için geçerli olacağını belirten Elmas, "Sadece 3-5 şehirde değil, bütün illerde uygulanacak, tüm Türkiye'den üreticiler bunun içerisinde yer alacak" dedi.

toki

EKİM AYINDA DUYURULUCAK

Elmas, kampanyaya ilişkin duyurunun Ekim'in ikinci yarısında yapılacağını dile getirerek, "Bizim ümidimiz dar gelirliler dışarısında kalan grubun da konuta erişim sorununun çözülmesi. Bugünkü toplantıdan da öyle bir sonuç çıktı." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ucuz konut projesine başvuranlar dikkat! Tarih belli oldu: İşte ilk evlerin yapılacağı illerUcuz konut projesine başvuranlar dikkat! Tarih belli oldu: İşte ilk evlerin yapılacağı iller
2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak
Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Emlak Konut konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin...

Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin...

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Erdoğan duyurmuştu! Milyonları ilgilendiren kritik tarih belli oldu

Erdoğan duyurmuştu! Milyonları ilgilendiren kritik tarih belli oldu

Çiftlik kurdu, zehir sağıp satıyor! Litresi 10 milyon dolar

Çiftlik kurdu, zehir sağıp satıyor! Litresi 10 milyon dolar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.