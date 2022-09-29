Son dakika: Konutta bir hamle daha! Düşük faiz, sıfır konut... İşte yeni kampanyanın ayrıntıları...

Son dakika: TOKİ’nin sosyal konut projesinin detayları araştırılmaya devam ederken, hükümetten bir konut hamlesi daha geldi. Dar gelirli vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği projenin ardından orta ve üst gelir grubu için yeni konut kampanyası için çalışmalar başlatıldı. İşte kampanya ile ilgili tüm detaylar...

DÜŞÜK FAİZ-UZUN VADE SEÇENEĞİ

Kampanya ile sıfır konutta fiyat indirimi ve banka kredileri ile düşük faiz-uzun vade seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

Emlak Konut öncülüğünde üç önemli sektör derneğinin katılımıyla yapılacak kampanya için bugün bir toplantı yapıldı. Toplantıya katılan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, kampanya ile ilgili detayları NTV'ye anlattı.

SIFIR KONUT VE BÜTÜN İLLERDE UYGULANACAK

Kampanyanın inşaatı başlamış konutlar için geçerli olacağını belirten Elmas, "Sadece 3-5 şehirde değil, bütün illerde uygulanacak, tüm Türkiye'den üreticiler bunun içerisinde yer alacak" dedi.

EKİM AYINDA DUYURULUCAK

Elmas, kampanyaya ilişkin duyurunun Ekim'in ikinci yarısında yapılacağını dile getirerek, "Bizim ümidimiz dar gelirliler dışarısında kalan grubun da konuta erişim sorununun çözülmesi. Bugünkü toplantıdan da öyle bir sonuç çıktı." ifadelerini kullandı.

