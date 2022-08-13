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Son dakika: Konutta fahiş fiyat açıklaması: Bakan Nebati net konuştu: Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız

13.08.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gayrimenkul sektöründe olağan dışı fiyat artışlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığını duyurdu. Bakan Nebati gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarının yakından takip edildiğini ifade ederek, “Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız” dedi.

Son dakika: Konutta fahiş fiyat açıklaması: Bakan Nebati net konuştu: Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız

Son dakika: Gıda, otomobil ve konutta fahip fiyatın önüne geçilmek için birçok yeni tedbir açıklanırken flaş bir gelişme yaşandı. Gayrimenkulde fiyat artışına sebep olan etkenler tek tek inceleniyor Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gayrimenkul sektöründe olağan dışı fiyat artışlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık tarafından gayrimenkul sektöründe fiyat artışına sebep olan etkenler tek tek inceleniyor.

DOĞRU BELGE BEYAN ETMEYENLER İNCELENİYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Nebati, mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verilerinin incelendiğini, analiz ve değerlendirme çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğünü bildirdi. Bu kapsamda, emlak ilan siteleri vasıtasıyla gayrimenkul sektöründe fiyat artışı ve enflasyona sebep olan etkenler belirleniyor. Suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozan, enflasyona sebep vererek piyasayı olumsuz etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen kişiler ve firmalar tespit ediliyor. Enflasyonist ortam oluşturan ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlem başlatılması için ilgili kurumlara bilgiler iletiliyor.

EMLAKÇILAR DA MERCEK ALTINDA

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve ülke çapında gayrimenkul ilanı veren emlakçılara yönelik yürütülen risk analizi ile birlikte yapılan tespitler sonucu saha denetimlerine de başlanıldı. Çalışmalar neticesinde, emlak piyasasında spekülasyon oluşturan, konut satışlarından elde ettiği gelirini beyan dışı bırakan veya eksik beyanda bulunan, başta tapu harcı olmak üzere vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen şahıs ve firmaların tespiti de gerçekleştirildi.

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