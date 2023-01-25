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  4. Son dakika: Kritik eşik aşıldı! 'Yeni Konut Finansman Programı' yasalaştı

Son dakika: Kritik eşik aşıldı! 'Yeni Konut Finansman Programı' yasalaştı

25.01.2023 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, 'Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Son dakika: Kritik eşik aşıldı! 'Yeni Konut Finansman Programı' yasalaştı

Son dakika haberi: 'Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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