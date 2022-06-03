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Son dakika: Mayıs ayı enflasyonu zirve yaptı! 2022 Haziran kira artış zammı belli oldu…

03.06.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre mayıs ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte haziran ayı kira artış oranı da belli oldu. Buna göre Haziran ayı kira artış oranı yüzde 39,33 olarak belirlenirken, 2 bin lira kira ödeyen bir vatandaşın kira artışı 2,786,6 lira oldu. İşte son dakika kira artış zam oranı haberinin detayları...

Son dakika: Mayıs ayı enflasyonu zirve yaptı! 2022 Haziran kira artış zammı belli oldu…

Son dakika haberine göre, mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Haziran ayı kira artış oranları belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları, mayıs ayında aylık yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97'den yüzde 73,50'ye yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ise Haziran ayı için yüzde 39,33 olarak belirlendi.

SON DAKİKA: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Yüzde 73,50 ile son 24 yılın en yüksek seviyesi...SON DAKİKA: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Yüzde 73,50 ile son 24 yılın en yüksek seviyesi...

HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 2.000 TL
Kira Artış Oranı: yüzde 39,33
Nisan Ayı Kira Zammı Tutarı: 786,6 TL
Nisan Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2,786,6 TL

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KİRADA SABİT ORAN FORMÜLÜ

Fahiş kira artışlarına karşı yapılacak düzenlemede son aşamaya gelindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarının 12 aylık TÜFE’ye göre değil, sabit bir oran üzerinden yapılacağını açıklamıştı. Düzenlemenin geçici olduğuna dikkat çeken Bozdağ, artan ev sahibi-kiracı uyuşmazlıklarını da mahkemeye gitmeden bir ay içinde arabulucularla çözmeyi planladıklarını söyledi.

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