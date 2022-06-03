Son dakika: Mayıs ayı enflasyonu zirve yaptı! 2022 Haziran kira artış zammı belli oldu…

Son dakika haberine göre, mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Haziran ayı kira artış oranları belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları, mayıs ayında aylık yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97'den yüzde 73,50'ye yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ise Haziran ayı için yüzde 39,33 olarak belirlendi.

HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 2.000 TL

Kira Artış Oranı: yüzde 39,33

Nisan Ayı Kira Zammı Tutarı: 786,6 TL

Nisan Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2,786,6 TL

KİRADA SABİT ORAN FORMÜLÜ

Fahiş kira artışlarına karşı yapılacak düzenlemede son aşamaya gelindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarının 12 aylık TÜFE’ye göre değil, sabit bir oran üzerinden yapılacağını açıklamıştı. Düzenlemenin geçici olduğuna dikkat çeken Bozdağ, artan ev sahibi-kiracı uyuşmazlıklarını da mahkemeye gitmeden bir ay içinde arabulucularla çözmeyi planladıklarını söyledi.



