SON DAKİKA | Merakla beklenen sosyal konut hamlesi için tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika: Sosyal konut hamlesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Türkiye genelinde başlayacak olan geniş kapsamlı projenin ayrıntıları 13 Eylül'de duyurulacak. Söz konusu açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

SON DAKİKA | BAKAN KURUM DUYURDU! TARİH NETLEŞTİ

Konuyla ilgili açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ''Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak'' ifadelerini kullandı.

SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI

Bakan Kurum paylaşımında, projeye ilişkin detayları içeren infografiğe de yer verdi. Buna göre Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi ile vatandaşlar 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olacak.

Konut, konut arsası ve sanayi sitelerinin yer alacağı projede, gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Evler, yerel ve yatay mimariye uygun, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemlerini içerecek şekilde inşa edilecek.

