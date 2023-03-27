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  4. SON DAKİKA | TOKİ İstanbul kura sonuçları! 'İlk Evim' için Tuzla kura çekimi devam ederken, arsa çekilişi bugün başladı

SON DAKİKA | TOKİ İstanbul kura sonuçları! 'İlk Evim' için Tuzla kura çekimi devam ederken, arsa çekilişi bugün başladı

27.03.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: TOKİ İstanbul kura çekilişi heyecanı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'İlk Evim'de İstanbul Tuzla kuralarının sürdüğünü belirtirken, 'İlk Evim Arsa' için çekilişinin ise bugün başladığını duyurdu. İşte TOKİ kura sorgulama ekranı ve canlı yayını...

SON DAKİKA | TOKİ İstanbul kura sonuçları! 'İlk Evim' için Tuzla kura çekimi devam ederken, arsa çekilişi bugün başladı

Son dakika: TOKİ İstanbul arsa kura çekilişiyle ilgili beklenen gün geldi. Milyonlarca talebin oluştuğu İlk Evim İl İş yerim ve İlk Arsam kampanyasında çekilişler devam ederken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Arsa İstanbul çekilişlerinin ise bugün başladığını açıkladı. İşte detaylar...

BAKAN KURUM DUYURDU: "İSTANBUL TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim'de İstanbul Tuzla kuralarımız sürerken bugün İlk Evim Arsa için de İSTANBUL'da hak sahiplerimizi belirlemeye başlıyoruz. Hayırlı olsun!" mesajını paylaştı.

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TUZLA ÇEKİLİŞİ DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, güvenli konutların yapım sürecini büyük bir kararlılıkla yürüttüklerini açıkladı.

Açıklamasında, İstanbul'un direncini afetlere karşı yükseltecekleri bilgisine yer veren Bakan Kurum, "İstanbul'umuzu başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için güvenli konutlar yapmayı sürdürüyoruz. TOKİ ile İlk Evim Tuzla kuralarımızda 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik" ifadelerini kullandı.


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