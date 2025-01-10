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Söylentisi yetti, aynı gün içinde bile 500 bin TL yükseldi! Düşük faizli konut kredisi gelmeden, fiyatlar artmaya başladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.01.2025 08:51
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Dar gelirli vatandaşlar için yeni kredili konut kampanyası için düğmeye basıldı. İlk evini alacaklar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle yeni bir kredi kampanyasının başlayacağı iddia edilirken; hükümet kanadından da peş peşe açıklamalar gelmişti. Henüz "Konut kredisinde kime, ne kadar kredi verilecek? Yüzde kaç faiz olacak?" sorularının yanıtı belli olmazken; ev fiyatları yükselmeye başladı. Söylentilerin çıktığı gün içinde bile bir evin fiyatının 500 bin TL arttığı görüldü.

Söylentisi yetti, aynı gün içinde bile 500 bin TL yükseldi! Düşük faizli konut kredisi gelmeden, fiyatlar artmaya başladı

Yeni konut kredisi için hükümet düğmeye bastı. Asgari ücret hatta en düşük emekli maaşıyla geçinen vatandaşları bile konut sahibi yapma hedefiyle kolları sıvayan hükümet, sosyal konut projelerini hayata geçirmeyi planlıyor. Dar gelirli vatandaşları bile ev sahibi yapacak düşük faizli konut kredisi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten peş peşe açıklamalar gelirken, fırsatçılara ise gün doğdu bile.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ SÖYLENTİSİ YETTİ, EV FİYATLARI YÜKSELDİ

Düşük faizli yeni konut kredisi kampanyasının söylentileri bile ev fiyatlarının yükselmesine neden oldu. İlan sayfalarında bazı evlerin fiyatlarının birden artmaya başladığı görüldü.

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AYNI GÜN 500 BİN TL ARTMIŞ

Öyle ki kampanyayla ilgili ilk sinyallerin geldiği gün bile bir evin fiyatının 500 bin TL birden arttı.

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KONUT KAMPANYASI ŞARTLARI

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bir yandan fırsatçılara tepki gösterirken; diğer yandan da "Konut kredisinde kime, ne kadar kredi verilecek? Yüzde kaç faiz olacak? Düşük faizli konut kredisi için şartlar neler?" sorularına yanıt arıyor.

YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA KADAR VADE

Kulislere yansıyan bilgilere göre; yeni konut kampanyasıyla daha önceki yıllarda olduğu gibi yüzde 10 peşinat, 240 ay vade imkanlarıyla konut sahibi olmak mümkün hale gelecek. Bu doğrultuda haneye giren gelire de bakılacağı öğrenildi. Bu noktada büyükşehir ve diğer şehirler arasında fark olması bekleniyor. Haneye giren gelirde 40-45 bin lirayı geçmemesi seçenekler arasında yer alıyor. 81 ili kapsayacak projeler için başvuru takvimi duyurulacak ve e-devlet üzerinden yapılacak.

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"İLK EVİNİ ALANLARI ÖNCELİKLENDİREN SOSYAL KONUT PROGRAMLARI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da konutla ilgili açıklama geldi. Yılmaz açıklamasında "Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Düşük Faizli Konut Kredisi Kampanyası Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Ev fiyatlarının artmasını bekliyorum.
Düşük faizli konut kredisi gelecekte faydalı olacaktır.
Söylentiler ev fiyatlarını haksız yere yükseltiyor.
Konut kampanyasının şartlarını merak ediyorum.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında yaptığı açıklamada ""Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz." demişti.

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HEDEF 250 BİN KONUT

TOKİ eliyle bugüne kadar 200 binin üzerinde konut inşaatı tamamlandı. Bunların yaklaşık yüzde 90’ını sosyal konutlar oluşturuyor. Bu kapsamda 2023 yılında 125 bin, geçen yıl da 100 bine yakın sosyal konutun inşası tamamlandı. Bu yıl için hedef ise 250 bin konut yapılması.

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi ev fiyatları konut
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Evlerin satış raiç fiyatlarını devlet belirlesin.
Beddua etmek istemem ama Allah’a havale ediyorum gözü doymaz insanları.
Allah sizin gibi fırsatçıların belasını versin
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